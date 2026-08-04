Con un futuro cada vez más complicado en el Nápoles durante los últimos meses y una relación tensa con el club italiano, el belga Romelu Lukaku ha llamado la atención del Atlanta United estadounidense.

Según la cadena "Sky Italia", el club estadounidense ha mostrado su interés por el delantero belga, ya que busca un ariete puro con experiencia.

Lukaku tiene 33 años y llega tras una temporada en la que sufrió una lesión de larga duración que le privó de su lugar en el once titular del club italiano, que ahora depende en mayor medida de Rasmus Højlund.

Por ello, la situación se ha vuelto inestable para Lukaku, a pesar de su destacada actuación con Bélgica en el Mundial 2026, teniendo en cuenta que solo le queda un año de contrato con el Nápoles.

Según la cadena "Foot Mercato", los allegados a Lukaku han advertido que el internacional belga tendrá dificultades para aceptar un papel de suplente, lo que lleva ahora al club italiano a plantearse la rescisión del contrato.

El mayor reto sigue siendo convencer al Nápoles, que exige una cantidad no inferior a los 10 millones de euros para evitar una pérdida económica en esta operación.