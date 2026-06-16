Luka Zidane: «Guardo muy buenos recuerdos de los partidos contra el Real Madrid con Messi»

Luka Zidane, portero de Argelia, ha expresado su orgullo por enfrentarse a Lionel Messi, y ha afirmado que jugar contra el mejor del mundo es su mayor motivación. Así lo declaró antes del esperado duelo entre los Guerreros del Desierto y la selección “del tango”, actual campeona del mundo, en el partido inaugural de ambos equipos en el torneo.

En «La Tribuna» de Radio Marca afirmó: «Para un futbolista, lo mejor es jugar un Mundial y defender a su país. Es un gran orgullo estar aquí y defender a Argelia».

Reconoce que la espera extra antes del debut hace que los días se hagan largos: «Tenemos muchas ganas de que empiece el torneo, pero cada vez queda menos».

Sobre la preparación de Argelia, añadió: «Lo más importante es centrarnos en nuestro fútbol».

Aseguró que los Guerreros del Desierto tienen lo necesario para competir gracias a su plantilla joven y talentosa: «Tenemos un equipo fantástico».

Valoró los amistosos previos como clave para la confianza y la preparación.

El duelo inaugural ante Argentina reviste especial motivación para el guardameta, pues le medirá cara a cara con Lionel Messi, una de las máximas figuras del fútbol mundial.

Sobre medirse al capitán argentino, añadió: «Siempre he dicho que enfrentarnos a los mejores es la razón por la que jugamos al fútbol».

El hijo del legendario Zinedine Zidane admite su admiración por el vigente campeón del mundo y recuerda: «Lleva 20 años en la cima».

Luka admitió que, de niño, seguía con atención la carrera de Messi: «Sí, lo vi mucho desde pequeño, sobre todo cuando jugaba contra el Real Madrid; guardo recuerdos muy bonitos de esa época».

Reconoce que el partido le significa mucho y concluye: «Jugar contra Messi es un orgullo, pero lo importante es centrarnos en nosotros, llegar bien y ganar para empezar el torneo con buen pie».