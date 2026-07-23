Luka Modric (40) sorprende con una gran decisión sobre su futuro

Luka Modric ha renovado su contrato con el AC Milan, según ha anunciado el club italiano a través de sus propios canales. El croata de 40 años ha firmado un nuevo vínculo hasta mediados de 2027.

El contrato de Modric expiraba el 30 de junio de 2026, por lo que el centrocampista quedaba libre. El exganador del Balón de Oro había comunicado anteriormente que no tomaría una decisión sobre su futuro hasta después del Mundial 2026, pero esa decisión ya está tomada. Aunque cumplirá 41 años más tarde este verano, Modric aún no piensa parar.

«Luka es, desde su llegada, un jugador clave en el centro del campo del AC Milan y ha puesto su experiencia y sus cualidades, tanto dentro como fuera del terreno de juego, al servicio del equipo con humildad y una gran pasión», señala el AC Milan en la página web del club.

«El croata, uno de los mejores y más icónicos jugadores del fútbol mundial, continuará su camino con la camiseta del AC Milan con la ambición de alcanzar nuevos e importantes hitos. Modrić seguirá llevando el dorsal 14 en el AC Milan.»

De este modo, el experimentado croata seguirá formando parte del nuevo proyecto del Milan bajo las órdenes del entrenador Rúben Amorim. El portugués ha sido nombrado para abrir una nueva era en los rossoneri.

Modric llegó libre al AC Milan en el verano de 2025, después de haber cerrado su imponente etapa en el Real Madrid. En su primera temporada en Italia, se convirtió en una pieza fija en el centro del campo.

El croata disputó 37 partidos oficiales con el Milan, en los que marcó dos goles y repartió tres asistencias. También participó en los cuatro partidos de Croacia en el Mundial 2026, antes de que Portugal pusiera fin en dieciseisavos de final al torneo del subcampeón del mundo de 2018.