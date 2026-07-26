Luis Suárez, gran héroe del Inter Miami; Lewandowski y Griezmann no marcan

Luis Suárez fue el gran héroe del Inter Miami en la noche del sábado al domingo. El delantero uruguayo firmó en la recta final de la visita a Montreal (0-1) el gol de la victoria para los visitantes.

Suárez marcó en el minuto 81 con una bonita vaselina desde el punto de penalti. El delantero, de 39 años, ya había visto puerta dos veces esta semana ante el Chicago Fire, que fue derrotado por 3-1.

El Inter Miami ocupa actualmente la segunda plaza de la Conferencia Este de la MLS, a dos puntos del líder, Nashville SC. Los playoffs por el campeonato están muy cerca para el club de Florida.

Lionel Messi todavía no jugó con el Inter Miami. El mediapunta argentino disfruta de unas vacaciones después de perder con su selección la final del Mundial ante España (1-0).

Robert Lewandowski volvió a quedarse sin marcar para el Chicago Fire, que perdió por 3-1 en casa del New York City FC.

Antoine Griezmann tampoco consiguió ver puerta. Aun así, su debut en casa con el Orlando City quedó adornado con una victoria por 1-0 sobre el Nashville.