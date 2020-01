Luis Fernando Tena: "Puede haber una sorpresa"

El director técnico de las Chivas confirmó que sí puede llegar un refuerzo para cubrir la baja de Víctor Guzmán.

Aunque por ahora no tienen contemplado algún refuerzo para cubrir el puesto que dejó Víctor Guzmán, el entrenador de Chivas, Luis Fernando Tena, señaló que podría surgir algún jugador antes del cierre de registros en el mercado internacional.

"No voy a pedir más jugadores, así estamos bien, no cierro la puerta porque puede haber sorpresa hasta el 31 de enero pero asi estamos bien, no pido bien y no cambia los planes", explicó en conferencia de prensa.

Guadalajara aún tiene tiempo para sumar nuevos futbolistas, toda vez que pueden recurrir al extranjero o a quienes aún no hayan sumado minutos en el torneo que ha comenzado.

😮 No es por ilusionarlos pero...



¡Estos son los nuevos fichajes de 🔴⚪ @Chivas! pic.twitter.com/jOvgkfeiP4 — Goal (@goalmex) December 27, 2019

"De entrada estamos bien así, seguimos teniendo un plantel muy fuerte, nunca se cierran las puertas, nunca se sabe cuando sale una sorpresa, hay hasta el 31 de enero pero el plantel esta fuerte", recalcó.

El Flaco lamenta haber tenido que prescindir del Pocho en medio de la investigación por dopaje.

"Tenemos muy buenos jugadores, nos hubiera encantado contar con él, fue extraordinario, estábamos felices con su contratación, pero hay que adaptarnos, no es mi idea pedir mas jugadores, así estamos bien", señaló.