El colombiano Luis Díaz, estrella del Bayern Múnich, reveló a su principal candidato para ganar el Balón de Oro 2026.

Tras una temporada excepcional con el Bayern Múnich, en la que marcó 26 goles y dio 19 asistencias en 51 partidos en todas las competiciones, Luis Díaz habló sobre el Balón de Oro 2026 en una entrevista con la cadena "ESPN".

Al jugador colombiano de 29 años, de quien se espera ampliamente que figure entre los candidatos tras su gran temporada, se le preguntó sobre las opciones de Harry Kane de ganar este prestigioso premio.

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Y dijo: "Es el mejor del mundo, sin duda. Lo demostró durante toda la temporada pasada, y lo sigue demostrando desde hace mucho tiempo".

Y continuó: "La verdad es que es capaz de hacerlo todo, como mencioné antes. Lo admiro mucho porque no comete ningún error. Motiva a sus compañeros a jugar, corre, defiende, marca goles e incluso puede anotar desde larga distancia".

Y añadió: "Su mentalidad es magnífica. Así que, para mí, es uno de los principales candidatos a ganar el Balón de Oro. Ojalá lo consiga y todos nos alegremos por él".

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