Luis Campos y su amistad con Lim

Héctor Gómez analiza la actualidad del Valencia y por qué el club no tiene todavía un director deportivo.

El máximo accionista del Valencia CF, Peter Lim, lleva buscando un director deportivo al menos desde el pasado mes de abril, que fue cuando aceleró la negociación con Gattuso para relevar en el banquillo al valenciano José Bordalás. El candidato elegido por Jorge Mendes y con el que convenció a Lim fue el catalán Ramón Planes, pero sus exigencias, quería un poder similar al que tuvo Mateu Alemany y que estuviera firmado por contrato, echaron atrás al asiático que lo descartó.

Tras descartarse Planes, con el que negociaron la misma semana que Gattuso viajó a Singapur, apareció el nombre de Leonardo porque se aseguró desde el club que se buscaba alguien que tuviera vinculación con la entidad y que pudiera conectar con la afición y los estamentos valencianistas. Ahí aparecieron también otros nombres como Subirats o Rufete. Sin embargo, la realidad es que de todo esto ha pasado más de seis semanas y Lim no ha cerrado ningún acuerdo con nadie.

Ayer, el diario "Marca" aseguró que Peter Lim ha pasado al plan de buscar asesoría deportiva y que se está dejando aconsejar por el… Luis Campos. Campos ha firmado recientemente como director deportivo del PSG sustituyendo, curiosamente a Leonardo, y también trabaja como asesor deportivo del Celta. Sin embargo, su gente de confianza asegura que es raro que Campos haya asumido un nuevo compromiso de este estilo cuando tiene en sus manos el proyecto de uno de los clubes más poderosos del mundo.

La amistad del portugués con Peter Lim viene de lejos. Se conocen, han compartido mesa y mantel en varias ocasiones y de hecho en varias ocasiones Lim le ha tanteado para que se encargue de la parcela deportiva del Valencia CF, pero nunca ha llegado a ir adelante. No ha ido adelante, porque Campos siempre le ha pedido independencia para tomar decisiones y un presupuesto de 20-25 millones para fichar. El modelo de Campos es conocido por todos, se basa en la búsqueda de talento joven y barato para luego vender por enormes cantidades de dinero y con ello permitir el crecimiento del club.

En el Lille, ese modelo llevó al club al título liguero y varios de sus fichajes han supuesto ventas multimillonarias como Oshimen y Botman. Aún con ese aval, Lim nunca se ha lanzado a darle un proyecto y en 2021 le llamó, pero no le concretó la oferta y Campos no fue adelante porque el asiático no quiso. El portugués estaba dispuesto, pero no se dio.

Sin duda, su llegada o la de un director deportivo de postín hubiera supuesto un paso mínimo hacia la búsqueda de la credibilidad que dicen querer recuperar. Pero no, no es lo que parecen buscar Peter Lim. Lim ha movido bien las piezas haciéndole caso a Mendes para relajar las aguas en Valencia, pero la realidad es que a 16 de julio no es normal estar buscando un director deportivo. Si realmente hubieran buscado una figura fuerte, ya estaría en Valencia. Pero tipos estilo Campos, Planes o personas que hayan trabajado en grandes clubes piden garantías para trabajar y eso es lo que Lim no parece estar dispuesto a darle a nadie.

Un club como el Valencia CF necesita una estructura potente que a estas alturas ya hubiera firmado a cuatro o cinco jugadores, aunque fuera coste cero y tuviera claro el plan a seguir para cuadrar los números. Aquí, otro verano más vamos directos a la locura y las rebajas del mes de agosto. Porque aunque llegara ahora un director deportivo, no será para trabajar en las condiciones que el Valencia CF está necesitando a gritos hace años.

Héctor Gómez