Luciano Spalletti compara a Mohamed Salah con un exjugador del Ajax

Luciano Spalletti no oculta su admiración por Francisco Conceição. El entrenador de la Juventus ve cómo el extremo destaca cada semana en la Serie A y lo compara con un gran nombre. Según el experimentado técnico, el joven portugués tiene rasgos de nada menos que Mohamed Salah.

En una entrevista con Sky Italia, Spalletti profundizó en las cualidades del extremo, que fue fichado definitivamente por la Vecchia Signora el verano pasado. Ve en Conceição la misma explosividad y habilidad en el regate que han convertido al egipcio del Liverpool en una estrella mundial.

No obstante, el experimentado entrenador también ve margen de mejora en el portugués. «Tiene que jugar un poco más por dentro. En las bandas ya es a menudo imparable», afirma el técnico. Las jugadas del delantero siembran el pánico cada semana entre los defensas de la Serie A, pero Spalletti exige más versatilidad.

Además de su posicionamiento, Spalletti ve otros dos aspectos importantes que el delantero de 23 años debe mejorar. «Debe desarrollar su capacidad de decisión y su habilidad para evaluar las opciones de pase en situaciones de uno contra uno».

En el verano de 2022, el FC Porto cedió a Conceição al Ajax. En Ámsterdam disputó 28 partidos. En esos 28 encuentros, el portugués marcó un gol para los de Ámsterdam, tras lo cual el Porto lo recuperó. El verano pasado, el extremo fichó por el Turín por 32 millones.

Ahora que Salah ha anunciado que dejará el Liverpool al final de esta temporada, en Anfield bullen los rumores sobre su sucesor. Las miradas parecen dirigirse hacia Conceição, que figura en la lista. Los dos jugadores tienen muchas similitudes en cuanto a estilo de juego. «Es una comparación acertada», afirma Spalletti.

Esta temporada, Conceição ya ha disputado 35 partidos y ha sumado cuatro goles y cuatro asistencias.