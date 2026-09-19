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imago-sport-1083465334.jpgKirchner-Media
SID
Traducido por

Lucha por el Balón de Oro: Harry Kane responde a las pullas de Lamine Yamal y Kylian Mbappé

Bundesliga
Bayern Múnich
H. Kane

La superestrella del Bayern de Múnich Harry Kane reaccionó con calma a las atrevidas declaraciones de Lamine Yamal y Kylian Mbappé a cinco semanas de la entrega del Balón de Oro.

"Todo el mundo tiene derecho a expresarse como quiera. Eso no es mi responsabilidad", dijo el inglés: "No me gusta mucho hablar de mí mismo, prefiero que hablen mis acciones en el campo".

Y esas son realmente impresionantes. En el cómodo 7-0 del Bayern de Múnich contra el Union Berlín el viernes, Kane marcó sus goles 100 y 101 en la Bundesliga. Solo necesitó 98 partidos para alcanzar la barrera de los 100 tantos. Nadie lo había hecho tan rápido hasta ahora.

Kane está considerado como uno de los grandes favoritos para ganar el Balón de Oro, que se entregará el 26 de octubre en Londres. "Simplemente esperaré y veré qué pasa", dijo: "Seguiré haciendo lo mío en el campo". También se pronunció sobre el caso el director deportivo del Bayern, Max Eberl.

Yamal y Mbappé reclamaron recientemente el Balón de Oro

El campeón del mundo español Yamal (FC Barcelona) y también la superestrella de Francia Mbappé (Real Madrid) ya habían reclamado recientemente el Balón de Oro y habían hecho públicamente campaña a su favor. Kane evitó pronunciarse, pero sí elogió a sus competidores. "Yamal es un jugador increíble. Ha hecho una temporada estupenda, como muchos otros", señaló el jugador de 33 años: "Mbappé, Michael (Olise), Rodri. Hay muchos candidatos".

A diferencia de Yamal o Rodri, que fueron campeones del mundo en verano, Kane se quedó sin un título internacional. Con el Bayern cayó en semifinales de la Liga de Campeones ante el posterior campeón, el Paris Saint-Germain, y en el Mundial fue tercero con Inglaterra.

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