Los récords que busca romper Esteban Paredes este 2019

El atacante se convirtió en el máximo anotador de Colo Colo en copas internacionales. ¿Qué marcas le quedan por batir al capitán del Cacique?

Esteban Paredes sigue agigantando su leyenda en . Este martes, el capitán del Cacique anotó un nuevo hito en su carrera al convertirse en el máximo anotador internacional en la historia del club albo tras su conquista frente a Universidad Católica de Ecuador, en el estadio Atahualpa.

El atacante llegó a 21 tantos jugando en competencias Conmebol con la camiseta blanca -20 de ellos en - y se puso al tope de la tabla superando a Francisco Valdés e Ivo Basay, ambos con 20 conversiones. Le siguen Humberto Suazo (19), Carlos Caszely (15) y Marcelo Barticciotto (13).

Fue su primera diana en en 31 encuentros internacionales. Eso sí, acumula 23 conquistas sumando otras dos con : en 2004 le marcó un doblete al .

Paredes, el último ídolo de Colo Colo: el detalle de los 210 goles del Tanque

LOS 21 GOLES INTERNACIONALES DE PAREDES EN COLO COLO

2010 Colo Colo (3): 1-0 vs. Deportivo / 1-4 vs. Cruzeiro / 1-1 vs. Vélez | Copa Libertadores

2011 Colo Colo (4): 2-5 vs. Cerro Porteño / 4-2 vs. Táchira / 3-2 vs. Santos / 2-3 vs. Cerro Porteño | Copa Libertadores

2015 Colo Colo (5): 2-0 vs. Atlético Mineiro / 2-0 vs. (2) / 3-1 vs. Atlas (2) | Copa Libertadores

2016 Colo Colo (4): 1-1 vs. Independiente del Valle / 1-0 vs. Melgar / 2-1 vs. Melgar (2) | Copa Libertadores

2017 Colo Colo (1): 1-2 vs. Botafogo | Copa Libertadores

2018 Colo Colo (3): 2-0 vs. Bolívar (2) / 1-2 vs. Delfín (1) | Copa Libertadores

2019 Colo Colo (1): 1-0 vs. U. Católica | Copa Sudamericana

LOS RÉCORDS QUE BUSCARÁ ROMPER

Este 2019 el Tanque buscará romper tres récords antes de su retiro. El primero de ellos es ser el máximo goleador de Primera División. Para eso, el delantero de 38 años deberá igualar el registro de 215 goles del histórico “Chamaco” Valdés. Paredes tiene 210.

Además, intentará colocarse al frente del listado de máximo anotador del Superclásico. Está solamente a dos goles de alcanzar la cifra que ostenta Carlos Campos. Finalmente, y el más complicado, será el desafío de transformarse en el máximo goleador en la historia del conjunto de Macul. Paredes suma 187, en 282 partidos, y Carlos Caszely lidera este ítem con 208 conquistas.

Goleadores históricos en la Primera División

Francisco Valdés 215

Pedro González 213

Esteban Paredes 210

Goleadores en Superclásicos

Carlos Campos 16 goles

Esteban Paredes 14 goles

Leonel Sánchez 14 goles

Goleadores históricos de Colo Colo

Carlos Caszely 208

Francisco Valdés 205

Esteban Paredes 187