Los nombres probables que elige Xavi contra Alemania

Xavi afronta su bautismo de fuego como seleccionador de la selección neerlandesa. Voetbalzone piensa junto al técnico español y pronostica qué jugadores saltarán al campo este jueves contra Alemania en la Nations League.

Robin Roefs lleva ya un tiempo rindiendo muy bien en el Sunderland, por lo que a menudo suena la petición de darle una oportunidad bajo palos. Aun así, Bart Verbruggen sigue siendo también con Xavi la primera opción en la selección neerlandesa.

Denzel Dumfries parte con ventaja sobre Jurriën Timber en el lateral derecho, ya que este último todavía está trabajando en su estado físico. Jan Paul van Hecke acompañará a Virgil van Dijk, que sigue como internacional y como capitán. Micky van de Ven es la pieza más a la izquierda de la defensa de Países Bajos.

Xavi tiene que resolver un rompecabezas en el centro del campo debido a las ausencias de Frenkie de Jong y Jerdy Schouten. Joey Veerman regresa a la selección neerlandesa después de dos años y será titular de inmediato contra Alemania. Ryan Gravenberch y Tijjani Reijnders completan el centro del campo ante los alemanes.

Crysencio Summerville dejó buenas sensaciones en el Mundial y podrá reivindicarse como extremo derecho. Brian Brobbey firmó un hat-trick contra el Manchester City y espera prolongar su gran forma hasta el jueves. Cody Gakpo debe aportar suministro desde la izquierda.

Tanto Países Bajos como Alemania tienen sentimientos de revancha. La selección neerlandesa fue eliminada por Marruecos en los dieciseisavos de final del Mundial, mientras que Alemania se vio avergonzada por Paraguay en la misma ronda.

Posible alineación de la selección neerlandesa: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Brobbey, Gakpo.