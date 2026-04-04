El Liverpool sufrió una dura derrota el sábado en los cuartos de final de la FA Cup contra el Manchester City. En el Etihad Stadium, el equipo de Pep Guardiola se impuso por 4-0, con un hat-trick de Erling Haaland como protagonista absoluto. Virgil van Dijk y el entrenador Arne Slot son los principales blancos de las críticas en los medios ingleses.

GOAL es el más demoledor y le da a Virgil van Dijk un impactante 2. «Su falta por pereza provocó el penalti y en los otros goles siempre iba a remolque. Una sombra del jugador que fue en su día», escribe el medio. Arne Slot también recibe un duro golpe con un 3: «Su sistema funcionó un rato, pero la reacción de su equipo tras el revés es su responsabilidad».

Liverpool.com es algo más indulgente con un 5 para Van Dijk, pero sigue siendo crítico. «Realizó algunas buenas intervenciones, pero también provocó un penal al derribar a O’Reilly. Rara vez se le ven momentos así, pero le costó caro al Liverpool», se lee.

Además, se destaca expresamente un momento dramático de Van Dijk en el 3-0: «Semenyo salió por la espalda y Van Dijk simplemente no estuvo lo suficientemente atento».

Slot también recibe indirectamente una reprimenda de Liverpool.com, que habla de una defensa que «simplemente no se acercó en absoluto al nivel requerido». Según el medio, el equipo fue «desarmado» y regaló el partido por completo en poco tiempo.

El Daily Express es más duro y le da a Van Dijk un 4. «Regaló un penalti de forma torpe y dejó a Haaland solo en su hat-trick. Una tarde miserable para el capitán», reza el veredicto.

This Is Anfield se suma a las críticas y le da a Van Dijk un 4. «Qué torpeza en el penalti, justo cuando el Liverpool estaba metido en el partido. Nunca se recuperó de eso».

Slot también recibe aquí un 4: «Su plan funcionó hasta el primer gol, pero el hecho de que su equipo reaccione tan mal ante los contratiempos es, en última instancia, su responsabilidad».