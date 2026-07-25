Sean Steur causó una gran impresión en su primer partido con el Newcastle United. Varios medios británicos elogian al centrocampista neerlandés por su actuación ante el Gateshead FC, de quinta categoría.

Steur fue vendido de forma repentina por el Ajax al Newcastle United hace dos semanas. El conjunto de Ámsterdam ha ingresado nada menos que 27 millones de euros por el traspaso de salida.

Pronto quedó claro que Steur iba a tener una oportunidad en la pretemporada, y parece estar aprovechándola al máximo. Ya a los quince minutos empezaron a aparecer mensajes elogiosos sobre él.

“Sean Steur tiene muy buena técnica. Realmente está robándose el protagonismo en el centro del campo”, escribe Lee Ryder en X. Es el periodista que sigue la actualidad del Newcastle para el medio local The Chronicle.

También The Telegraph está impresionado con el jugador de Volendam. “Sean Steur parece un futbolista talentoso... el joven neerlandés ya está dejando varias acciones muy buenas. Siempre busca opciones para un pase ofensivo y es un verdadero punto positivo”, escribió el periódico apenas transcurridos veinte minutos.

Los aficionados del Newcastle también están enormemente impresionados con el nuevo fichaje, como han dejado ver en X. “Solo van veinte minutos, pero Steur es claramente el más destacado. Quiere el balón al pie y siempre busca un pase hacia delante”, dice un aficionado.

Otro también se muestra entusiasmado. “Buenos controles de Steur. Este chico tiene algo especial dentro”, se puede leer.