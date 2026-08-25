Los medios británicos son unánimes sobre el papel totalmente nuevo de Jorrel Hato con Xabi Alonso

Jorrel Hato aún tiene que adaptarse a su nueva posición, pero lo hizo bien, según señalan los medios británicos tras la victoria por 2-3 sobre el Fulham del lunes por la noche. El internacional neerlandés comenzó como carrilero izquierdo en el sistema de Xabi Alonso.

Alonso es entrenador del Chelsea desde el inicio del verano, después de que la pasada temporada fuera despedido por el Real Madrid. El español ha moldeado al conjunto londinense a su gusto.

El Chelsea se presentó en Craven Cottage con un sistema 1-5-2-2-1. Hato fue el hombre más adelantado por el costado izquierdo de la defensa.

Gracias a los goles de João Pedro, Morgan Rogers y Cole Palmer, los Blues lograron ganar el partido, aunque los errores del portero Roberto Sánchez acabaron poniendo emoción al encuentro.

Hato fue titular y fue sustituido a los 65 minutos. Fue reemplazado por Pep Chavarria, que llegó este verano procedente del Rayo Vallecano.

A pesar de que Hato no había jugado antes como carrilero izquierdo, recibió el aprobado de todos los periódicos. “Jugó en un rol desconocido de carrilero, tuvo una prometedora arrancada al principio del partido y se adaptó bien”, escribió la BBC. La cadena le dio un 6.

The Independent fue aún más entusiasta con la actuación de Hato. “Especialmente bien hacia adelante con sus impetuosas arrancadas (una de ellas casi acabó en una asistencia para un cuarto gol). A veces algo inseguro en defensa, pero aun así correcto: 7”.

Football London y The Standard volvieron a dar un 6 al exjugador del Ajax. “El neerlandés condujo hacia adelante con el balón desde el lateral izquierdo siempre que pudo. No destacó, pero compitió bien”, señaló el primero de los dos medios.