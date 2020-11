Los máximos goleadores chilenos en la Serie A de Italia

Alexis Sánchez lleva 159 goles en Europa y 26 de ellos con válidos por la , una en la que se destacó con en su irrupción en el Viejo Continente y donde brega por una camiseta semana a semana con el . Sus cifras le permitieron superar a Bam Bam Zamorano en la goleada Nerazzurri contra el Sassuolo a domicilio, donde anotó el primer tanto de la jornada. Más arriba, aún en el top 3, está Arturo Vidal merced a sus gritos con desde el 11 de septiembre del 2011, cuando marcó ante el y no paró de romper redes en las cuatro campañas que jugó con la Vecchia Signora. Compañero del tocopillano en la escuadra de Antonio Conte, el Rey está a 1 del Matador Salas y a 12 del líder, Mauricio Pinilla, que todavía juega -por - y que repartió sus gritos entre el Palermo (10), (22), (3) y (12).

47 Mauricio Pinilla (6 a Inter, 6 a Cesena, 5 a , 3 a , 2 a Parma, 2 a , 2 a Genoa, 2 a , 2 a Lecce, 2 a Catania, 2 a , 2 a Juventus, 1 a Udinese, 1 a , 1 a Atalanta, 1 a Palermo, 1 a Pescara, 1 a , 1 a , 1 a Cagliari, 1 a Carpi, 1 a Milan, 1 a )

36 Marcelo Salas

