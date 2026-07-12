Los cuatro gigantes... Un hecho sin precedentes en las semifinales del Mundial

Ya se conoce el cuadro completo de las semifinales del Mundial 2026 tras la victoria de Argentina 3-1 sobre Suiza en la prórroga esta mañana.

Las semifinales enfrentarán a Francia (1.ª del ranking FIFA) contra España (3.ª) y a Argentina (2.ª) ante Inglaterra (4.ª).

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Según la redde estadísticas «Squadra», es la primera vez en la historia del Mundial que las semifinales reúnen a las cuatro selecciones mejor clasificadas en el ranking de la FIFA, un hito que refleja el dominio de las potencias en esta edición.

Francia venció 2-0 a Marruecos, España eliminó 2-1 a Bélgica e Inglaterra superó 2-1 a Noruega.

Ante Suiza, Argentina se adelantó con gol de Alexis McAllister (m. 10), pero Dan Ndoye igualó (m. 67) y forzó la prórroga.

Argentina sentenció con tantos de Julián Álvarez (m. 112) y Lautaro Martínez (m. 120+1).



