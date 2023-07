Los cambios en la lista de buena fe de Boca para la Copa Libertadores 2023

El Xeneize tiene claro los cambios que hará en la lista de buena fe para afrontar la parte decisiva de la máxima competición continental.

El segundo semestre de Boca tiene un objetivo muy claro: ganar su séptima Copa Libertadores. El Xeneize no puede lograrlo desde 2007, aunque ha estado cerca en varias oportunidades. Ya en octavos de final, y con Nacional como rival confirmado, realizó los cambios en la lista de buena fe para llevar lo que considera su mejor plantel.

La lista de buena fe de Boca para la Copa Libertadores 2023

Los cinco que ingresan son Edinson Cavani, Lucas Blondel, Lucas Janson, Jorman Campuzano y Aaron Anselmino. Evidentemente, el delantero uruguayo es la perla del mercado boquense, que también ha incorporado al lateral derecho de Tigre y el delantero de Vélez. Por otro lado, el colombiano volvió de su préstamo por pedido del entrenador y Anselmino, el joven defensor, le ganó la pulseada a Taborda, que regresó de su préstamo por Platense, pero posiblemente vuelva a ser cedido.

Las salidas son obvias: Óscar Romero, que recientemente rescindió su contrato de común acuerdo; Martín Payero, puesto que el préstamo con la institución finalizó; Luis Vázquez, vendido al Anderlecht de Bélgica, y luego dos pibes: Juan Pablo Cabaña y Rodrigo Montes.

Por otro lado, Sebastián Villa ya no es tenido en cuenta, pero no salió de la nómina porque está en una puja legal contra Boca. Además, por contratiempos no se pudo agregar a Marcelo Saracchi, el cuarto refuerzo, por lo tanto disputará la Copa de la Liga y Copa Argentina, pero si pasa de ronda, podrían incorporarlo para los cuartos de final.