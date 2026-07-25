Loïs Openda está a punto de cambiar temporalmente la Juventus por el Olympique de Lyon. Según varios medios, entre ellos el experto en el mercado de fichajes Fabrizio Romano, todas las partes han alcanzado un acuerdo verbal para la cesión del exdelantero del Vitesse.

El Olympique de Lyon pagará, según se informa, una cuota de cesión de unos tres millones de euros. Además, el club francés asumirá el salario íntegro del delantero de 25 años.

Llama la atención que no se incluirá una opción de compra en el acuerdo. Informaciones anteriores apuntaban todavía a una posible cláusula de compra, pero según Romano y Fabrice Hawkins no será así.

El propio Openda ya había dado hace unos días luz verde a su traspaso al Lyon. El belga debe someterse la próxima semana al reconocimiento médico, tras lo cual la operación podrá cerrarse de forma definitiva.

Para Openda, el cambio supone un regreso a la Ligue 1. El delantero firmó una excelente temporada 2022/23 en el RC Lens, en la que marcó 21 goles en la liga francesa.

Con sus goles, Openda tuvo un papel importante en la sorprendente segunda plaza del Lens. El club francés lo había fichado definitivamente un año antes, después de que jugara dos temporadas como cedido en el Vitesse.

La aventura de Openda en la Juventus acabó siendo una gran decepción. Los italianos lo ficharon cedido en el verano de 2025 por 3,3 millones de euros procedente del RB Leipzig, con una obligación de compra de unos 40 millones de euros.

Frente a esa fuerte inversión, el rendimiento fue prácticamente nulo: Openda marcó apenas 2 goles la pasada temporada en 34 partidos oficiales. Además, el internacional belga en 33 ocasiones tuvo que conformarse principalmente con apariciones como suplente y nunca logró hacerse con un puesto fijo en el once en Turín.