Loco Abreu estuvo cerca de dirigir en la Liga MX

El exjugador de la Máquina confesó que dos clubes mexicanos lo buscaron para ser su entrenador.

Sebastián Abreu fue un ídolo en cada uno de los clubes en los que estuvo. El uruguayo quiere continuar con su enorme legado, pero ahora como entrenador, una faceta que al parecer le atrae a distintos equipos de la Liga MX.

El Loco, quien compartió vestuario con Pep Guardiola en de Sinaloa, confesó en una entrevista con ESPN que estuvo cerca de llegar al balompié mexicano, ahora como director técnico. Sin embargo, no reveló qué clubes lo buscaron.

"Hace cuestión de 15 días, tuve un llamado de dos presidentes de , para pasarme una propuesta de trabajo como entrenador. Lo que les dije es que se pusieran en mi lugar, que me dieron una oportunidad en Boston River y se me hacía injusto irme ahora, terminando el semestre podía conversar. Sueño, me visualizó con irme a trabajar a allá", confesó el exdelantero.

De la misma manera, Abreu reconoció que formar parte de Dorados y estar junto a figuras como Guardiola o Juan Manuel Lillo le ayudó a formarse una mejor idea futbolística. “Terminando el entrenamiento, Josep Guardiola corría al vestuario y soltaba una ametralladora de preguntas a Juanma. Yo no participaba y escuchaba mucho, ahí entendí que el entrenamiento debe tener un por qué. Juanma le explicaba que entrenaban de cierta manera, debido a las características del rival y le daba teoría de cada ejercicio", sentenció.