Liverpool vs. Aston Villa, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Liverpool recibe a Aston Villa este sábado 1 de noviembre a las 21:00 horas (España) en el estadio Anfield, por la jornada 10 de la temporada 2025-2026 de la Premier League.

Sigue aquí en directo el Liverpool vs. Aston Villa de la Premier League 2025-26

Los Reds llegan al compromiso después de perder por marcador de 2-3 a manos de Brentford en la fecha 9, a pesar de los goles de Milos Kerkez y Mohamed Salah. El equipo dirigido por Arne Slot es séptimo en la clasificación con 15 puntos.

Por su parte, los Villanos vencieron por 1-0 a Manchester City en su más reciente partido de liga, con anotación de Matty Cash. El cuadro a cargo de Unai Emery es octavo en la tabla con 15 unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Liverpool vs Aston Villa, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España DAZN, DAZN 1, DAZN 1 Bar Sudamérica Disney+ México FOX, FOX One, Caliente TV Estados Unidos Telemundo, Universo, USA Network, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1, DAZN 1 Bar, mientras que en México se podrá seguir por FOX, FOX One y Caliente TV.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Telemundo, Universo, USA Network y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Liverpool vs Aston Villa

El partido se disputa este sábado 1 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Anfield.

México:14:00 horas

Argentina:17:00 horas

Estados Unidos:16:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Liverpool

Los Reds se encuentran en un complicado momento con cuatro derrotas consecutivas en la liga, hasta el punto de caer a la séptima posición, ya a siete puntos de distancia del liderato.

Además, cayeron por 0-2 a manos de Crystal Palace en los octavos de final de la Carabao Cup.

Noticias del Aston Villa

Los Villanos obtuvieron un valioso triunfo ante Manchester City y al contrario del Liverpool, ellos suman cuatro victorias al hilo.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

Enlaces útiles