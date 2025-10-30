La postura del Liverpool sobre el despido de Arne Slot se revela antes de los próximos partidos contra el Real Madrid y el Manchester City, después de que los Reds firmaran su sexta derrota en siete juegos
No se cree que el despido de Slot sea inminente a pesar de los resultados preocupantes
El desempeño de Liverpool ha empeorado drásticamente en las últimas semanas con seis derrotas en siete partidos, cuatro seguidas en la Premier League, tras un verano de fuertes inversiones. Se espera que tales circunstancias formen parte de la reflexión del club al darle más tiempo, cree el Escritor Jefe de Fútbol de la BBC Sport, Phil McNulty, quien dice que "no hay ninguna posibilidad" de que el trabajo de Slot esté en peligro en el futuro cercano.
Esto a pesar de las crecientes críticas de los aficionados y los medios, incluidas las por su elección de equipo ya que los Reds perdieron 3-0 ante Crystal Palace en la Carabao Cup.
Fabrizio Romano también reveló en su canal de YouTube que la jerarquía del Liverpool tiene "plena confianza" en Slot y cree que revertirá la situación rápidamente.
Tanta paciencia no debería ser una sorpresa para un hombre que ganó el título de la Premier League en su primera temporada en Inglaterra, pero ningún entrenador está exento de especulaciones – algo que Slot está experimentando por primera vez en su carrera en Liverpool.
- AFP
Liverpool mantiene la fe en la capacidad de Slot para cambiar las cosas
Romano dijo: “Liverpool absolutamente internamente… y cuando digo internamente, es la jerarquía, la propiedad, todas las personas del club, realmente, realmente confían en Arne Slot. Están 100 por ciento convencidos de que Arne Slot es el mejor entrenador para manejar esta situación.
“Obviamente, ha sido un comienzo de temporada pobre, pero Liverpool está convencido de que todo estará bien, que tomará algún tiempo evaluar al equipo con los nuevos fichajes, cambiar algo, volver a la actitud de la temporada pasada.
“Pero Liverpool tiene plena confianza en Slot. Hay muy buena comunicación diaria entre los directores, todas las personas del club en la gestión y Arne Slot.”
'Liverpool no es el tipo de club que entra en pánico' - McNulty
“Slot está bajo la misma presión que cualquier entrenador del Liverpool, y esa es la presión de ganar partidos. ¿Presión por su trabajo? Ni hablar," dijo McNulty en su Q&A de BBC Sport.
“Slot ganó el título en su primera temporada después de suceder a Jurgen Klopp, y aunque necesita victorias lo más rápido posible, el Liverpool no es el tipo de club que entra en pánico, incluso si la próxima secuencia de resultados es mala.
“Sin embargo, estoy de acuerdo en que necesitan mostrar signos de volverse más resistentes y equilibrados, porque creo que son disfuncionales y fáciles de superar en este momento. Y, aparte de Hugo Ekitike, sus grandes fichajes aún no han dado resultados.
“Sin embargo, Slot todavía tiene mucho crédito y el Liverpool es un club tranquilo internamente, no dado a tomar decisiones apresuradas o precipitadas, ciertamente no cuando se trata de un entrenador que ganó la Premier League la temporada pasada.
“Por supuesto, Slot estaría bajo un fuerte escrutinio si la actual mala racha continúa hasta Navidad, como lo estaría cualquier entrenador de un club de la talla del Liverpool. Estaría bajo presión, pero no, en mi opinión, por su trabajo.
“Los propietarios del Liverpool son prudentes. Vieron a Slot ganar el título en su primera temporada y estoy seguro de que habrá una aceptación y comprensión de que también ha habido muchos cambios en el verano.
“Lo que necesita ahora es que las estrellas consolidadas y las nuevas adquisiciones simplemente jueguen mejor. También necesita encontrar su mejor equipo ya que no estoy seguro de que realmente lo sepa.”
- Getty Images
Se avecinan desafíos difíciles para Slot y Liverpool
La perspectiva de que Slot sea despedido esta temporada sigue pareciendo una realidad bastante lejana, al igual que la idea de que los Rojos pierdan todos los partidos entre ahora y Navidad, aunque es probable que uno no pueda existir sin el otro.
Después de tres partidos fuera de casa en la Premier League en cuatro ocasiones -el más reciente una derrota 3-2 ante Brentford, que Slot describió como la "peor actuación" de su equipo en la temporada- les esperan partidos en casa contra el Aston Villa y el Real Madrid antes de un viaje al Etihad para enfrentarse al Manchester City.
Slot sabrá que los resultados positivos en partidos de esa magnitud podrían hacer que las cosas se reviertan tan rápido como se deterioraron. Pero quedan varios problemas que debe resolver dentro de este equipo, lo que probablemente resultará ser el mayor desafío de su carrera como entrenador hasta ahora.