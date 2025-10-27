Explicado: Por qué la Premier League está preparada para romper con la tradición y programar solo UN partido para el Boxing Day
El Boxing Day de este año podría ver la menor cantidad de partidos de primera división desde 1945.
Un nuevo informe de The Times indica que el ritual de ver fútbol el Boxing Day está amenazado esta temporada. El informe señala que, con el 26 de diciembre cayendo en viernes este año, es probable que nueve partidos se retrasen hasta el fin de semana (sábado 27 de diciembre y domingo 28 de diciembre) y también al lunes siguiente (29 de diciembre). De ser así, significaría la menor cantidad de partidos de la máxima categoría en Boxing Day desde la Segunda Guerra Mundial.
Sólo se celebraron tres partidos de máxima categoría en 1993, cuando el Boxing Day cayó en domingo ese año, mientras que en 1981 sólo hubo dos, el número más bajo desde el fin de la guerra en 1945. Sin embargo, los diez encuentros de la Premier League se llevaron a cabo cuando el 26 de diciembre cayó por última vez en viernes, en 2014.
- Getty Images Sport
La Premier League se ve obligada a enfrentar una posición difícil debido a los contratos de transmisión existentes.
El informe dice que este año puede haber solo un partido de la Premier League el Día de San Esteban debido a contratos de transmisión. Aunque las fechas y horarios de los partidos aún no se han finalizado, según se informa, los oficiales de la Premier League se han visto obligados a tomar esta difícil decisión porque los contratos de transmisión requieren que jueguen en 33 fines de semana cada temporada, con solo cinco rondas de partidos entre semana.
Se cree que la Premier League necesita tanto el sábado 27 de diciembre como el domingo 28 de diciembre para cumplir con sus obligaciones contractuales, ya que tanto la expansión de las competiciones europeas de la UEFA como la FA Cup ahora ocupan más fines de semana.
La English Football League y la National League mantendrán la tradición querida.
El informe concluye diciendo que los clubes y los difusores típicamente esperan ser notificados de las fechas de los partidos acordados al menos seis semanas antes, con partidos confirmados hasta el 20 de diciembre hasta ahora. La identidad del partido que se llevará a cabo en el Boxing Day este año aún no se ha determinado, con el tema polémico todavía en debate.
Mientras la Premier League está preparada para tomar una dirección diferente este año, tanto la English Football League (EFL) como la National League mantendrán la tradición, con todos sus partidos aún programados para el Boxing Day. Luego habrá otra ronda de partidos de la EFL el lunes 29 de diciembre, mientras que la mayoría de los equipos de la Premier League volverán a la acción para otro conjunto de juegos a partir del martes 30 de diciembre.
- AFP
Solo cuatro equipos no participaron en el Boxing Day en la temporada 2024-25.
En 2024-25, solo hubo cuatro equipos de la Premier League que no estuvieron en acción el Boxing Day, con los partidos entre Brighton y Brentford y Arsenal e Ipswich Town celebrándose el 27 de diciembre en su lugar.
Los partidos que tuvieron lugar el 26 de diciembre la temporada pasada fueron:
Bournemouth vs Crystal Palace
Chelsea vs Fulham
Liverpool vs Leicester
Manchester City vs Everton
Newcastle vs Aston Villa
Nottingham Forest vs Tottenham
Southampton vs West Ham
Wolves vs Manchester United
La Premier League regresará este fin de semana con la participación de tanto el Manchester United como el Arsenal
Mientras el debate sobre cuántos partidos se disputarán el Boxing Day continúa, la Premier League volverá a la acción con normalidad este fin de semana. En un interesante conjunto de encuentros, el Manchester United buscará su cuarta victoria consecutiva en la liga cuando viaje a Nottingham Forest el sábado. Los hombres de Ruben Amorim están en gran ánimo después de registrar victorias sucesivas sobre Sunderland, Liverpool y Brighton, con los fichajes de verano Bryan Mbeumo y Matheus Cunha jugando papeles clave en ayudar a cambiar el ánimo en Old Trafford.
Mientras tanto, el líder Arsenal esperará mantener su buena forma cuando viaje a Burnley el mismo día. Los hombres de Mikel Arteta han ganado siete de sus nueve partidos de liga esta temporada y están cuatro puntos por delante del segundo lugar, Bournemouth, que viajará al Manchester City el domingo. El equipo de Pep Guardiola busca volver a la senda de la victoria después de sufrir una derrota 1-0 contra el Aston Villa la última vez.