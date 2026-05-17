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Premier League - Premier League Molineux Stadium

Cómo ver Wolverhampton vs Fulham en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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A continuación encontrarás las opciones de canal de TV y streaming en vivo disponibles para seguir el Wolverhampton vs Fulham en directo.

En España, el partido se puede ver a través de Movistar+ y DAZN. Puedes contratar el acceso a Movistar+ desde su web oficial o ver el encuentro en streaming a través de DAZN, que también emite contenido de la FIFA Club World Cup.

Si te encuentras fuera de España durante el partido, es posible que tu servicio habitual de streaming no esté disponible por restricciones geográficas. Una Red Privada Virtual (VPN) te permite conectarte a un servidor en tu país de origen y acceder a tu emisora habitual desde cualquier lugar del mundo.

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El Wolverhampton recibe al Fulham en el Molineux Stadium en un partido de Premier League que llega en un momento decisivo para ambos clubes, aunque con motivaciones muy distintas sobre el césped.

Los Wolves afrontan este encuentro ya descendidos a la Championship. Rob Edwards no ocultó su frustración tras la goleada encajada ante Brighton, calificando la actuación de sus jugadores como "vergonzosa" y anunciando una profunda reestructuración del plantel en verano. El equipo de Wolverhampton suma cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos de liga y llega al Molineux sin nada más que el orgullo que defender.

El joven Mateus Mane sigue siendo uno de los pocos focos de interés positivo en un equipo en descomposición. El delantero ha llamado la atención de varios clubes de la élite inglesa y este partido podría ser uno de sus últimos con la camiseta del Wolves antes de un verano de grandes decisiones.

El Fulham, por su parte, llega desde una posición mucho más estable. Marco Silva ha construido un equipo competitivo que ocupa la undécima plaza de la tabla, aunque el técnico portugués también acapara titulares por otros motivos: el Nottingham Forest ha expresado su interés en hacerse con sus servicios al término de la temporada.

Los visitantes encadenaron dos derrotas consecutivas ante Arsenal y Bournemouth en sus últimas dos salidas, lo que ha enfriado una racha que parecía consolidarse. Silva necesita que su equipo recupere solidez antes del final de curso.

Con los Wolves ya sin opciones competitivas y el Fulham buscando cerrar la temporada con una nota positiva, el Molineux acogerá un duelo con poco en juego sobre el papel pero con varios protagonistas con motivos personales para brillar.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión, el streaming en vivo y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

El Wolverhampton afronta este partido con varias bajas en la portería y la defensa. José Sá, Enrique González y Sam Johnstone están en la enfermería, lo que obliga a D. Bentley a ocupar el arco. El once proyectado es: Bentley; S. Bueno, T. Gomes, Y. Mosquera, H. Bueno; A. Armstrong, J. Gomes, Pedro Lima, M. Mane, Andre; H. Hwang. No hay jugadores sancionados.

El Fulham viaja a Wolverhampton sin Alex Iwobi ni Ryan Sessegnon, ambos lesionados. A esas bajas se suma la suspensión de Joachim Andersen, que no podrá disputar el encuentro. El once proyectado de Marco Silva es: Leno; Bassey, Tete, Robinson, Castagne; Smith Rowe, Chukwueze, Cairney, Wilson, Lukic; Muniz. Se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del partido.

Forma

El Wolverhampton llega en un estado de forma muy pobre, con cuatro derrotas y un empate en sus últimos cinco partidos de Premier League. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-0 ante Brighton el 9 de mayo, precedida por un empate 1-1 frente al Sunderland. Entre las derrotas del tramo final de temporada destacan el 4-0 encajado ante el West Ham y el 3-0 ante el Leeds. Los Wolves marcaron apenas cinco goles y encajaron once en ese período.

El Fulham también llega con un balance negativo en sus últimas cinco jornadas: una victoria, un empate y tres derrotas. El equipo de Silva perdió 0-1 ante el Bournemouth el 9 de mayo y 3-0 ante el Arsenal el 2 de mayo. Su única victoria en este tramo fue el 1-0 ante el Aston Villa, mientras que el empate sin goles ante el Brentford completa el cuadro. Los visitantes anotaron un gol y encajaron cuatro en los tres partidos más recientes.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre estos dos equipos tuvo lugar el 1 de noviembre de 2025, cuando el Fulham goleó al Wolverhampton por 3-0 en Craven Cottage en la Premier League. Antes de ese partido, el Wolverhampton se había impuesto por 1-2 en el Molineux en febrero de 2025. Revisando los últimos cinco enfrentamientos directos, el Fulham acumula tres victorias por una del Wolverhampton, con un partido adicional favorable a los londinenses en noviembre de 2023 por 3-2.

Clasificación

En la clasificación actual de la Premier League, el Wolverhampton ocupa la vigésima posición, último en la tabla, mientras que el Fulham se sitúa en undécimo lugar.