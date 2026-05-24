Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Premier League - Premier League London Stadium

Cómo ver West Ham vs Leeds en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El West Ham vs Leeds se puede ver en directo a través de DAZN. A continuación encontrarás los detalles del canal de TV y el live stream disponible para seguir el partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El West Ham recibe al Leeds United en el London Stadium en un partido de Premier League con mucho en juego para ambos equipos en el tramo final de la temporada.

Los Hammers atraviesan un momento delicado. La derrota 3-1 ante el Newcastle el pasado fin de semana los ha dejado al borde del descenso, y Nuno Espírito Santo necesita una respuesta de su equipo antes de que se cierre el telón de la campaña.

El Leeds, por su parte, llega con algo más de aire. La victoria 1-0 ante el Brighton la jornada anterior le da confianza a Daniel Farke, aunque los visitantes saben que no pueden relajarse con los puestos de descenso todavía cerca en la tabla.

Brend Aaronson ha sido una de las figuras más destacadas del equipo de Farke durante las últimas semanas, consolidándose como pieza importante tanto en la mediapunta como en banda. El internacional estadounidense llega a este partido con crédito ganado entre la afición.

En el bando local, Jarrod Bowen sigue siendo el referente ofensivo del West Ham. El capitán de los Hammers ha generado interés de varios clubes de la élite inglesa, pero por ahora su foco está en intentar salvar al club del descenso.

Con el West Ham en el puesto 18 y el Leeds en el 14, el partido tiene implicaciones directas en la lucha por la permanencia. Para los locales, la derrota podría ser fatal.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de TV, el live stream y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

En el West Ham, Nuno Espírito Santo no podrá contar con Adama Traoré ni con el portero Lukasz Fabianski por lesión. No hay sanciones registradas. El once probable del técnico portugués incluye a Mads Hermansen bajo palos, con una defensa formada por Mavropanos, Diouf, Wan-Bissaka y Disasi. Bowen, Fernandes, Soucek y Pablo completarían el centro del campo, con Summerville y Castellanos en ataque.

El Leeds llega con varias bajas importantes: Ilia Gruev, Noah Okafor, Gabriel Gudmundsson, Anton Stach y Sean Longstaff son todos baja por lesión. Farke no tiene sancionados y apunta a un once con Darlow en portería, una línea defensiva de cuatro con Struijk, Bijol, Rodon y Justin, Tanaka y Ampadu en el centro del campo, Aaronson y Bogle por las bandas, y la pareja Nmecha-Calvert-Lewin en punta. Se añadirán más novedades conforme se acerque el partido.

Forma

El West Ham llega en un momento de forma preocupante. Los Hammers han perdido tres de sus últimos cinco partidos de Premier League, con una sola victoria, ante el Everton por 2-1, y un empate sin goles ante el Crystal Palace. En ese período han encajado siete goles y solo han marcado tres, lo que refleja las dificultades de un equipo que lucha por mantenerse en la categoría. La derrota más reciente, el 3-1 ante el Newcastle, fue la tercera consecutiva antes del duelo con el Leeds.

El Leeds presenta una imagen más sólida en los últimos cinco encuentros. Los de Farke suman dos victorias, dos empates y una sola derrota, esta última en la Copa ante el Chelsea por 1-0. En la Premier League, los visitantes han sumado siete puntos de los últimos doce disponibles, con un triunfo 3-1 ante el Burnley como resultado más contundente. La victoria 1-0 ante el Brighton en la jornada más reciente confirma una tendencia defensiva más fiable.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 5 de abril de 2026 en competición de Copa, con empate a dos goles en el London Stadium. Antes de ese duelo, el Leeds se impuso 2-1 al West Ham en Elland Road en octubre de 2025 en la Premier League. En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos conjuntos, el Leeds acumula dos victorias, dos empates y una derrota, con el West Ham ganando en una ocasión. Los tantos totales en ese período ascienden a 13 goles repartidos de forma equilibrada.

Clasificación

En la tabla de la Premier League, el West Ham ocupa la posición 18, dentro de los puestos de descenso, mientras que el Leeds se sitúa en el puesto 14.