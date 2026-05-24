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Premier League - Premier League Tottenham Hotspur Stadium

Cómo ver Tottenham vs Everton en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Tottenham vs Everton se puede ver en directo a través de DAZN. A continuación encontrarás los detalles para seguir la transmisión en vivo del partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Tottenham Hotspur Stadium acoge este domingo el último partido de la temporada entre Spurs y Everton en la Premier League, un encuentro que podría terminar con el equipo londinense descendiendo a la Championship.

Roberto De Zerbi llega a este duelo final con su equipo sumido en una crisis de resultados. Los Spurs perdieron 2-1 ante el Chelsea la semana pasada y sólo han ganado dos de sus últimos cinco partidos en la liga, una racha que los ha dejado al borde del abismo.

El ambiente en el club no ayuda. El capitán Cristian Romero, lesionado, ha optado por viajar a Argentina para ver a su club de infancia, el Belgrano, en lugar de acompañar a sus compañeros en el partido más trascendental de la temporada, una decisión que ha generado una fuerte reacción entre la afición y el entorno del club.

David Moyes, por su parte, llega con una motivación añadida. El técnico escocés ha reconocido abiertamente que quiere que el West Ham, su anterior club, permanezca en la Premier League, y una victoria del Everton en Londres contribuiría a ese objetivo si los Hammers también ganan su propio partido. Moyes no esconde sus intenciones: va a por los tres puntos.

El Everton atraviesa un momento irregular, con tres derrotas en sus últimos cinco partidos, pero ha demostrado capacidad para competir contra los grandes, como evidenció el empate a tres ante el Manchester City hace apenas tres semanas.

Con el descenso como telón de fondo y las emociones a flor de piel, este partido promete ser uno de los desenlaces más dramáticos del fin de semana en la Premier League. A continuación, toda la información sobre cómo y dónde ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Roberto De Zerbi afronta este partido decisivo con una lista de bajas considerable. Xavi Simons, Ben Davies, Wilson Odobert, Dejan Kulusevski, Cristian Romero y Mohammed Kudus están todos descartados por lesión, lo que deja al técnico italiano con opciones limitadas en defensa y en ataque. El once proyectado sitúa a Antonin Kinsky bajo palos, con una línea defensiva formada por Micky van de Ven, Pedro Porro, Kevin Danso y Destiny Udogie, mientras que Joao Palhinha, Rodrigo Bentancur, Mathys Tel, Conor Gallagher, Pape Sarr y Richarlison completarían el equipo.

David Moyes tampoco tiene el plantel al completo. Jack Grealish y Jarrad Branthwaite son bajas por lesión para el Everton. El técnico escocés apunta a un once con Jordan Pickford en portería y una línea defensiva compuesta por Jake O'Brien, Vitaliy Mykolenko, James Tarkowski y Michael Keane, con Iliman Ndiaye, Tim Iroegbunam, James Garner, Merlin Roehl y Kiernan Dewsbury-Hall en el centro del campo, y Beto como referencia ofensiva.

Forma

El Tottenham llega al partido final con una racha de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros de liga. La derrota más reciente llegó el pasado 19 de mayo ante el Chelsea por 2-1, un resultado que agravó su situación en la tabla. En el lado positivo, los Spurs encadenaron dos victorias consecutivas en abril, venciendo al Aston Villa por 1-2 y al Wolverhampton por 0-1, aunque los empates ante el Leeds y el Brighton muestran una falta de consistencia que ha resultado cara a lo largo de la temporada.

El Everton presenta una dinámica más preocupante: tres derrotas y dos empates en sus últimos cinco partidos. La caída más reciente fue el 17 de mayo ante el Sunderland por 3-1, aunque el equipo de Moyes sorprendió al empatar a tres con el Manchester City el 4 de mayo. En total, los Toffees han marcado nueve goles y encajado once en ese período, una diferencia que refleja sus problemas defensivos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos tuvo lugar el 26 de octubre de 2025 en Goodison Park, con el Tottenham imponiéndose por 0-3 en un partido de Premier League. En los últimos cinco duelos directos, los Spurs llevan la mejor parte con tres victorias por una del Everton y un empate, aunque los Toffees ganaron en casa por 3-2 en enero de 2025. El Tottenham ha sido especialmente contundente en sus visitas a Everton, marcando siete goles en los dos últimos desplazamientos a Merseyside.

Clasificación

En la tabla de la Premier League, el Tottenham ocupa el puesto 17 y el Everton el 12, lo que sitúa a los Spurs en zona de descenso directo a falta de este último partido de la temporada.