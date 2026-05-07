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Conference League - Final Stage Stade de la Meinau

Cómo ver Strasbourg vs Rayo Vallecano en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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A continuación encontrarás las opciones de canal de TV y live stream disponibles para seguir el Strasbourg vs Rayo Vallecano en directo. Movistar+ cuenta con los derechos de emisión del partido para los espectadores en España.

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El Strasbourg recibe al Rayo Vallecano en el Stade de la Meinau de Estrasburgo en el partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Conference League. Los francoalsinenses defienden su condición de líderes del torneo ante un Rayo que llega con una ventaja mínima pero valiosa.

El conjunto madrileño ganó el partido de ida por 1-0 en Vallecas, resultado que coloca al Rayo en una posición privilegiada para alcanzar la final. Sin embargo, el Strasbourg ha demostrado durante toda la competición que es capaz de marcar goles con facilidad cuando juega en casa.

El Rayo llega a Estrasburgo con buenas sensaciones recientes. La victoria del pasado domingo ante el Getafe por 0-2 en LaLiga fue un golpe de autoridad que reforzó la confianza del grupo antes de este decisivo desplazamiento europeo.

El Strasbourg, por su parte, atraviesa un momento doméstico complicado. La derrota ante el Toulouse el 3 de mayo y las caídas previas ante el Rennes y el Niza en la Copa evidencian una irregularidad en Ligue 1 que contrasta con su solidez europea de principios de temporada.

El técnico del equipo alsaciano sabe que necesita remontar en casa para seguir con vida. El Stade de la Meinau será un caldero, pero el Rayo ha mostrado esta temporada que sabe sufrir y competir en ambientes exigentes.

Para saber cómo y dónde ver este partido en directo, sigue leyendo.

Noticias del equipo y escuadras

El Strasbourg no podrá contar con J. Panichelli ni A. Anselmino por lesión, y no registra ningún jugador sancionado. De mantenerse el once proyectado, M. Penders ocupará la portería, con B. Chilwell, A. Omobamidele, I. Doukoure y G. Doue formando la línea defensiva, y J. Enciso como referencia ofensiva junto a V. Barco y S. Nanasi.

El Rayo Vallecano tiene la baja por lesión de L. Felipe, sin suspendidos en la lista. Si el once proyectado se confirma, A. Batalla defenderá la portería, con F. Lejeune, P. Ciss, P. Chavarria y A. Ratiu en defensa, e I. Akhomach y J. de Frutos apoyando a A. Zurawski en ataque. Se añadirán actualizaciones si se producen novedades antes del partido.

Forma

El Strasbourg ha encadenado cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos, con un único triunfo en ese tramo. Su resultado más reciente fue una derrota ante el Toulouse por 1-2 en Ligue 1 el 3 de mayo. Antes de eso, cayó 1-0 ante el Rayo Vallecano en la ida de esta misma semifinal. Su única victoria en este período llegó en la visita al Lorient, donde se impuso por 2-3. En total, el Strasbourg ha marcado cuatro goles y encajado nueve en sus últimos cinco encuentros.

El Rayo Vallecano presenta tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo por 0-2 en el campo del Getafe en LaLiga. Previamente, ganó 1-0 al Strasbourg en la ida y empató 3-3 ante la Real Sociedad. Su única derrota en este período llegó ante el AEK Atenas por 3-1 en la Conference League. En total, el Rayo ha anotado siete goles y encajado cinco en sus últimos cinco compromisos.

Historial de Enfrentamientos Directos

STR Último partidos RAY 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Rayo Vallecano 1 - 0 Strasbourg 0 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

El único precedente registrado entre ambos equipos es el partido de ida de esta misma semifinal de Conference League, disputado el 30 de abril de 2026 en Vallecas, donde el Rayo Vallecano venció 1-0 al Strasbourg. Este choque en el Stade de la Meinau es, por tanto, solo el segundo encuentro entre los dos clubes.

Clasificación

En la clasificación de la UEFA Conference League, el Strasbourg ocupa la primera posición, mientras que el Rayo Vallecano se sitúa quinto.