Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Primera División - Primera División Estadio R. Sanchez Pizjuan

Cómo ver Sevilla vs Espanyol en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Es posible que recibamos una comisión si te registras a través de uno de nuestros enlaces.

A continuación encontrarás las opciones de canal de TV y retransmisión en directo disponibles para seguir el Sevilla vs Espanyol. Si te encuentras fuera de España y tu servicio habitual está bloqueado geográficamente, puedes utilizar una Red Privada Virtual (VPN) para acceder a la plataforma desde tu país de origen y ver el partido sin restricciones.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

El Sevilla recibe al Espanyol en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en un encuentro de Primera División con implicaciones muy distintas para cada conjunto. Los sevillistas atraviesan un momento delicado en la tabla, mientras que los periquitos llegan a Andalucía con sus propios problemas de regularidad.

El equipo local afronta el partido desde el decimoséptimo puesto, una posición que refleja una temporada marcada por la inconsistencia. La victoria ante la Real Sociedad el pasado 4 de mayo dio un respiro al vestuario, aunque las derrotas previas ante Osasuna y Levante dejaron en evidencia las fragilidades de un equipo que no termina de encontrar su mejor versión.

Fuera del terreno de juego, el Sevilla también vive una situación convulsa. La posible llegada de un consorcio inversor, con Sergio Ramos como figura central con aspiraciones a ocupar un papel directivo de peso, mantiene al club en el foco informativo más allá de lo estrictamente deportivo.

El Espanyol, por su parte, llega desde el decimotercer puesto tras una racha que genera preocupación. Los de Barcelona cayeron 0-2 ante el Real Madrid en su último partido, resultado que prolongó una dinámica negativa que incluye tres derrotas en sus últimas cinco jornadas. Omar El Hilali, que protagonizó un tenso encontronazo verbal con Vinicius Junior durante ese partido, estará en el once visitante.

Los dos equipos necesitan puntos por motivos distintos, pero urgentes. El Sevilla debe alejarse de los puestos de descenso; el Espanyol, consolidar su posición en la zona media de la tabla antes de que el calendario apriete.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión que emite el encuentro y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

En el Sevilla, Marcao se pierde el partido por lesión. El técnico local cuenta con un once probable encabezado por Vlachodimos bajo palos, con una defensa formada por Castrin, Carmona, Salas y Suazo. Gudelj y Agoume formarían el doble pivote, con Vargas, Ejuke y Romero apoyando a Maupay en ataque.

El Espanyol llega al Sánchez-Pizjuán sin Ngonge ni Puado, ambos en la enfermería. El once proyectado sitúa a Dmitrovic en portería, con una línea defensiva compuesta por Calero, El Hilali, Romero y Cabrera. González de Zárate y Dolan actuarían en el centro del campo, con Terrats, Expósito y Sánchez respaldando a Fernández en punta. Se irán añadiendo novedades conforme se acerque el inicio del partido.

Forma

El Sevilla llega al partido con un balance de dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros de Primera División, habiendo anotado cinco goles y encajado seis. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 ante la Real Sociedad el 4 de mayo. En ese mismo tramo, los sevillistas lograron una notable victoria por 2-1 ante el Atlético de Madrid, aunque también cedieron ante Osasuna por 2-1 y ante Levante por 2-0.

El Espanyol acumula un registro de cero victorias, dos empates y tres derrotas en sus últimas cinco jornadas, con solo un gol a favor y tres en contra. Su partido más reciente fue la derrota por 0-2 ante el Real Madrid el 3 de mayo. Los catalanes también empataron a cero ante Levante y ante el Real Betis, y encajaron una severa derrota por 4-1 frente al Barcelona. El equipo no ha ganado ninguno de sus últimos cinco encuentros ligueros.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos conjuntos tuvo lugar el 24 de noviembre de 2025 en Primera División, con el Espanyol imponiéndose por 2-1 como local. En los cinco últimos precedentes, el Sevilla ha salido victorioso en tres ocasiones por dos del Espanyol, con los andaluces anotando nueve goles y los catalanes siete en ese período. El partido anterior en el Sánchez-Pizjuán, disputado en enero de 2025, terminó con empate a uno.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, el Sevilla ocupa la decimoséptima posición, mientras que el Espanyol se sitúa en el decimotercer puesto.