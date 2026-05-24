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Segunda Division - Segunda División Estadio El Alcoraz

Cómo ver SD Huesca vs Castellón en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El SD Huesca vs Castellón se puede ver en directo a través de Movistar+ y DAZN. Ambas plataformas ofrecen cobertura del partido de Segunda División.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Estadio El Alcoraz de Huesca acoge un duelo de Segunda División entre SD Huesca y Castellón, dos equipos que llegan a esta jornada desde posiciones muy distintas de la tabla.

El conjunto local, dirigido por Jose Luis Oltra, atraviesa un momento delicado. Tres derrotas en sus últimas cuatro jornadas han presionado al equipo oscense, que necesita puntos para alejarse de los puestos comprometidos.

El Castellón de Pablo Hernández llega con otro estado de ánimo. Los levantinos han mostrado solidez en las últimas semanas y se encuentran en la zona noble de la clasificación, peleando por consolidar su posición.

El choque tiene matices claros: el Huesca juega con la urgencia de quien mira hacia abajo, mientras que el Castellón puede permitirse competir con mayor tranquilidad y ambición.

Un enfrentamiento con tensión real en el Pirineo aragonés. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

En el bando local, Jose Luis Oltra prepara el partido sin que se hayan confirmado bajas por lesión ni sanciones en la plantilla del SD Huesca. El técnico oscense no ha dado a conocer un once probable de cara a este encuentro, por lo que la alineación se actualizará conforme se acerque el pitido inicial.

En el Castellón, Pablo Hernández tampoco ha facilitado datos sobre lesionados o sancionados, ni ha desvelado su posible alineación. Se añadirá más información sobre ambos equipos a medida que esté disponible.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

El SD Huesca llega al partido con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros de Segunda División. Su resultado más reciente fue un empate sin goles ante Leganés, precedido por una derrota ante Real Sociedad B por 1-2. El conjunto oscense cedió además ante Racing Santander por 4-2, aunque logró una victoria por 1-0 frente a Real Zaragoza. En total, el Huesca ha marcado cinco goles y encajado nueve en ese tramo.

El Castellón acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimas cinco jornadas. El equipo levantino empató 1-1 ante Cádiz en su último partido, y antes igualó también frente a AD Ceuta FC con el mismo marcador. Entre los resultados positivos destaca la victoria a domicilio ante Málaga por 2-3 y el triunfo por 3-1 sobre Burgos. El Castellón ha anotado ocho goles y encajado seis en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en enero de 2026, cuando el Castellón goleó al SD Huesca por 4-1 en casa en la primera vuelta de esta misma temporada de Segunda División. Antes de esa goleada, el Huesca se había impuesto en los dos precedentes previos al partido de noviembre de 2024, incluyendo una victoria por 0-1 en el feudo castellonense en febrero de 2025. Considerando los cinco encuentros registrados, el balance favorece ligeramente al Huesca, aunque el Castellón ha sido el equipo más contundente en el duelo más reciente.

Clasificación

El SD Huesca llega a este partido inmerso en la lucha por la permanencia, ocupando uno de los puestos que dan acceso a la zona de descenso en Segunda División. El Castellón, por su parte, se sitúa en la mitad alta de la tabla, en una posición que lo mantiene en el grupo de equipos con aspiraciones en el tramo final de la temporada.