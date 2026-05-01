Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Segunda Division - Segunda División Ibercaja Estadio

Cómo ver Real Zaragoza vs Granada en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El partido entre Real Zaragoza y Granada podrá seguirse en directo a través de las plataformas habituales de la Segunda División en España. A continuación encontrarás las opciones de canal de TV y live stream disponibles para este encuentro.

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Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Real Zaragoza y Granada se enfrentan en el Ibercaja Estadio de Zaragoza en un partido de Segunda División que llega en un momento delicado para ambos equipos. Los aragoneses atraviesan una de las peores rachas de la temporada, mientras que los granadinos también llegan en caída libre tras encajar resultados muy negativos en las últimas semanas.

El conjunto local afronta este choque con la urgencia de quien ve el descenso asomarse en el horizonte. Real Zaragoza ocupa el puesto 21 de la tabla, lo que significa que actualmente está en zona de descenso directo a Primera Federación.

El partido además llega marcado por la polémica. En el último encuentro del Zaragoza, su portero Esteban Andrada fue expulsado y, tras la roja, golpeó con el puño a un rival. El incidente le costará una sanción prolongada y añade más presión a un vestuario ya muy tocado.

Granada, por su parte, llega desde la posición 14 de la clasificación, con margen respecto a los puestos de descenso pero sin la consistencia suficiente para aspirar al play-off de ascenso. Los nazaríes han encadenado cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos y necesitan recuperar sensaciones.

Con tanto en juego para el Zaragoza y la necesidad de Granada de no perder más terreno, el partido promete intensidad desde el primer minuto en el Ibercaja Estadio.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en televisión y en live stream, junto con el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

De momento no hay información oficial disponible sobre bajas por lesión, sanciones ni alineaciones probables para el Real Zaragoza. Cabe señalar que el portero Esteban Andrada fue expulsado en el último partido ante SD Huesca y, tras su roja, protagonizó un incidente violento contra un rival, por lo que se enfrenta a una sanción que previsiblemente le dejará fuera de este encuentro. Los datos de equipo se actualizarán cuando haya confirmación oficial más cercana al partido.

Tampoco hay datos confirmados sobre el estado físico del plantel del Granada ni sobre su once probable para este desplazamiento a Zaragoza. La información se completará conforme esté disponible antes del inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Real Zaragoza llega al partido con un registro de cero victorias, dos empates y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros de Segunda División. Su derrota más reciente fue ante SD Huesca por 1-0 el 26 de abril, y antes de eso también cayó ante Córdoba por el mismo marcador. En total, el equipo aragonés ha marcado cinco goles y encajado seis en ese tramo de liga, con una dinámica preocupante que le mantiene en zona de descenso.

Granada, por su parte, presenta un balance de una victoria, ningún empate y cuatro derrotas en sus últimas cinco jornadas. La caída más reciente fue ante Almería por 4-2 el 26 de abril, mientras que la semana anterior había perdido 4-1 frente a Albacete. Su única victoria en ese periodo llegó ante Cultural Leonesa por 1-0. Los nazaríes han encajado 13 goles en estos cinco partidos, frente a los diez anotados.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 9 de noviembre de 2025 en Segunda División, con victoria del Granada como local por 3-1 ante el Real Zaragoza. En los cinco últimos encuentros entre ambos, Granada suma dos victorias por una del Zaragoza, con dos empates. Los resultados anteriores incluyen un 2-2 en liga en febrero de 2025 y un 2-1 favorable al Zaragoza en noviembre de 2024 en el Ibercaja Estadio.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, Real Zaragoza ocupa la posición 21, dentro de la zona de descenso, mientras que Granada se sitúa en el puesto 14.