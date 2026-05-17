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Segunda Division - Segunda División Ibercaja Estadio

Cómo ver Real Zaragoza vs Gijon en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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A continuación encontrarás los canales de televisión y las opciones de emisión en directo disponibles para seguir el Real Zaragoza vs Gijón.

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Real Zaragoza recibe al Sporting de Gijón en el Ibercaja Estadio en un partido de Segunda División que tiene un peso muy distinto para cada uno de los dos equipos implicados.

Los locales atraviesan un momento crítico. Cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos de liga han dejado al conjunto aragonés en una situación comprometida en la tabla, con el descenso respirándole en la nuca.

El Gijón llega a Zaragoza en mejor posición clasificatoria, aunque su forma reciente tampoco invita al optimismo. Los asturianos han perdido tres de sus últimos cuatro encuentros y necesitan puntos para consolidar su posición en la segunda mitad de la tabla.

Para el Zaragoza, este partido se ha convertido en algo cercano a una final. La presión sobre el equipo es máxima, y el Ibercaja Estadio espera ver una respuesta de un vestuario que lleva demasiadas semanas encajando resultados negativos.

El Gijón, por su parte, tiene la oportunidad de aprovechar las dificultades del rival y sumar tres puntos que le den algo de aire en la clasificación.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión que lo emite y la hora de inicio del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

No hay información confirmada sobre bajas por lesión ni sanciones en el Real Zaragoza de cara a este partido. El club tampoco ha facilitado un once probable, por lo que los detalles del equipo se actualizarán cuando estén disponibles.

En el Gijón la situación es similar: ni el cuerpo técnico ni el club han comunicado ausencias por lesión o suspensión, y no se dispone de un once inicial previsto. Se añadirá más información conforme se acerque el inicio del encuentro.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

El Real Zaragoza llega a este partido con una racha alarmante. En sus últimos cinco partidos de liga acumula cuatro derrotas y un empate, sin lograr ninguna victoria. El conjunto aragonés cayó ante Real Valladolid por 2-0 en su última salida, y antes había cedido frente a Granada y SD Huesca sin marcar en ninguno de los dos encuentros. Su único punto llegó en un empate a dos frente al AD Ceuta FC. En total, el equipo ha marcado cuatro goles y ha encajado ocho en ese período.

El Gijón tampoco llega en un buen momento. Los asturianos han perdido cuatro de sus últimos cinco partidos, con su única victoria en ese tramo frente al Cádiz por un contundente 3-0. La derrota más reciente fue ante el Málaga por 2-1, y antes habían caído contra el AD Ceuta FC y el Burgos. El equipo ha marcado siete goles pero ha encajado ocho, lo que refleja cierta fragilidad defensiva pese a su capacidad anotadora.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre estos dos equipos en Segunda División inclina la balanza hacia el Gijón. En el encuentro más reciente, disputado en octubre de 2025, los asturianos se impusieron por 1-0 en casa. En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos, el Gijón suma dos victorias, el Zaragoza una, y hay dos empates, con el 3-0 que los aragoneses firmaron en febrero de 2024 como resultado más abultado de la serie. El partido de este fin de semana se juega en Zaragoza, donde los locales buscarán revertir una tendencia que no les favorece.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, el Real Zaragoza ocupa el puesto 22, lo que le sitúa en zona de descenso y convierte este partido en una cita de máxima urgencia. El Gijón, en la posición 13, llega con la tranquilidad relativa de quien mira la clasificación desde una posición más cómoda.