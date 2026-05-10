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Primera División - Primera División Nuevo Carlos Tartiere

Cómo ver Real Oviedo vs Getafe en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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A continuación encontrarás las opciones de canal de TV y streaming en vivo para seguir el Real Oviedo vs Getafe. En España, el partido se puede ver a través de DAZN y Movistar+. Si te encuentras fuera del país y quieres acceder a tu servicio habitual, una VPN te permite conectarte a un servidor en España y ver el encuentro sin restricciones geográficas.

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El Real Oviedo recibe al Getafe en el Nuevo Carlos Tartiere en un partido de Primera División con consecuencias muy distintas para cada equipo. Los asturianos luchan por la permanencia desde el último puesto de la tabla, mientras que los madrileños llegan con ambiciones de consolidar su posición en la mitad alta de la clasificación.

El Oviedo atraviesa un momento delicado. Tras encadenar victorias ante Celta Vigo y Sevilla en abril que despertaron esperanzas, los resultados más recientes han vuelto a complicar su situación: una derrota en Elche y una goleada encajada ante el Real Betis han dejado al equipo carbayón con muy poco margen de error.

El conjunto asturiano sabe que cada punto en casa puede ser determinante. El Nuevo Carlos Tartiere debe convertirse en un fortín si el Oviedo quiere mantener vivas sus opciones de salvación en las jornadas que restan.

Getafe llega a Oviedo con su propia irregularidad a cuestas. El equipo de José Bordalás ha alternado victorias ante Real Sociedad y Athletic Club con derrotas ante Rayo Vallecano y Barcelona, una inconsistencia que le impide asentarse definitivamente en la zona europea.

Los azulones tienen jugadores de calidad contrastada en sus filas, pero su último partido, una derrota por 0-2 ante Rayo Vallecano, no invita al optimismo. Getafe necesita recuperar sensaciones fuera de casa para mantener sus aspiraciones de acabar la temporada con una posición digna.

El partido promete intensidad: un equipo que necesita ganar para sobrevivir y otro que quiere demostrar que su techo esta temporada es más alto de lo que los últimos resultados sugieren. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

El Real Oviedo no podrá contar con O. Ejaria ni L. Dendoncker, ambos en la enfermería, y no hay suspendidos registrados. El once proyectado sitúa a A. Escandell bajo palos, con una defensa formada por N. Vidal, J. Lopez, D. Costas y D. Calvo. En el centro del campo apuntan S. Colombatto, I. Chaira y T. Fernandez, mientras que A. Reina, F. Vinas y N. Fonseca completarían el ataque.

Getafe llega con la baja confirmada de Juanmi por lesión y sin suspendidos. El once proyectado de los visitantes cuenta con D. Soria en portería, una línea defensiva de Davinchi, Kiko, D. Duarte y J. Iglesias, y un centro del campo con A. Abqar, L. Milla y M. Arambarri. Arriba, A. Liso, M. Satriano y L. Vazquez formarían el tridente ofensivo. Se añadirán actualizaciones si hay novedades antes del partido.

Forma

El Real Oviedo llega al partido con un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros de Primera División. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-0 ante el Real Betis el 3 de mayo, precedida de una caída por 1-2 en Elche. En el lado positivo, los asturianos sumaron un empate a uno ante el Villarreal y dos victorias consecutivas: un contundente 3-0 en el campo del Celta Vigo y un 1-0 en casa ante el Sevilla. En total, el Oviedo marcó cinco goles y encajó siete en esos cinco partidos.

Getafe acumula dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. La derrota más reciente llegó el 3 de mayo ante Rayo Vallecano por 0-2. Antes de eso, los azulones ganaron 0-1 en el campo de la Real Sociedad y 2-0 al Athletic Club en casa. También perdieron 0-2 ante el Barcelona y 0-1 ante el Levante. Getafe anotó tres goles y encajó siete en ese tramo, con tres derrotas en los últimos cuatro partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 13 de septiembre de 2025 en Primera División, con el Getafe ganando por 2-0 como local. Completando los cinco precedentes registrados, el Getafe suma dos victorias en Segunda División frente a un triunfo del Oviedo, también en la categoría de plata, y dos empates en partidos amistosos de pretemporada. El conjunto madrileño ha sido el equipo dominante en los enfrentamientos con resultado oficial entre ambos clubes.

Clasificación

En la tabla de Primera División, el Real Oviedo ocupa la posición 20, mientras que el Getafe se sitúa en el séptimo puesto.