Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Segunda Division - Segunda División Estadio El Sardinero

Cómo ver Racing Santander vs Real Valladolid en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El partido entre Racing Santander y Real Valladolid se podrá seguir en directo a través de las plataformas habituales de la Segunda División en España. A continuación encontrarás las opciones de TV y live stream disponibles para este encuentro.

Si te encuentras fuera de España, puedes utilizar una VPN para acceder a los servicios de streaming desde el extranjero. Con una red privada virtual, los usuarios que viajan al exterior pueden conectarse como si estuvieran en territorio español y disfrutar del partido sin restricciones geográficas.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Estadio El Sardinero acoge un duelo de Segunda División entre Racing Santander y Real Valladolid, un enfrentamiento que llega en un momento decisivo de la temporada para ambos conjuntos.

El Racing atraviesa uno de sus mejores tramos del curso. Los cántabros llegan como líderes de la categoría, con una racha que refleja solidez, gol y ambición por sellar el ascenso cuanto antes.

Cuatro victorias en los últimos cinco partidos hablan de un equipo con confianza y automatismos claros. El conjunto local ha encontrado en la presión ofensiva una de sus señas de identidad en este tramo final de la competición.

El Valladolid, por su parte, llega desde la zona media-baja de la tabla, con la necesidad de sumar puntos para alejarse de la parte baja. Los pucelanos han mostrado irregularidad en las últimas semanas, alternando victorias con derrotas que complican su planificación.

El partido enfrenta, por tanto, dos realidades muy distintas dentro de la misma categoría: el líder que apunta al título y un rival que busca estabilidad. El Sardinero promete un ambiente cargado de tensión competitiva.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión, el live stream y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

El Racing Santander no ha facilitado información oficial sobre bajas por lesión o sanción de cara a este encuentro, y tampoco se ha publicado un once probable. Se añadirá información actualizada cuando esté disponible antes del pitido inicial.

En el caso del Real Valladolid, la situación es similar: no hay datos confirmados sobre jugadores lesionados, sancionados ni sobre el once titular previsto. El equipo técnico vallisoletano no ha adelantado novedades en este sentido, por lo que las alineaciones se irán actualizando conforme se acerque el partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

El Racing Santander llega al partido con una forma excelente: cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros de liga, con once goles anotados y solo cuatro encajados en ese período. Su resultado más reciente fue una victoria a domicilio ante el Leganés por 1-2, y antes de eso golearon al SD Huesca por 4-2 en El Sardinero. Esa capacidad para marcar en cantidad y ganar fuera de casa refuerza la imagen de un equipo que no da el partido por cerrado hasta el pitido final.

El Real Valladolid presenta un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Los pucelanos ganaron con solvencia al Real Zaragoza por 2-0 en su último compromiso, pero antes habían caído ante Las Palmas y el FC Andorra, lo que muestra una falta de consistencia que les ha impedido encadenar resultados positivos de forma prolongada.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en enero de 2026, cuando el partido terminó con empate a uno en el feudo del Valladolid. Antes de ese duelo, los precedentes favorecen al conjunto vallisoletano: en los tres partidos de Segunda División disputados entre 2023 y 2024, el Valladolid sumó dos victorias por una del Racing, incluyendo un contundente 3-1 en casa y un 1-4 en El Sardinero en 2015. El historial reciente muestra una rivalidad equilibrada en la que los goles no han escaseado.

Clasificación

En la tabla de la Segunda División, el Racing Santander ocupa el primer puesto, mientras que el Real Valladolid se encuentra en la decimoquinta posición. El contraste de situaciones en la clasificación define el peso que tiene este partido para cada equipo.