Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Primera División - Primera División Estadio El Sadar

Cómo ver Osasuna vs Espanyol en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Es posible que recibamos una comisión si te registras a través de uno de nuestros enlaces.

A continuación encontrarás las opciones de canal de televisión y retransmisión en directo para el Osasuna vs Espanyol. Movistar+ es el operador designado para emitir este partido de Primera División.

Si te encuentras viajando fuera de España y no puedes acceder a tu servicio habitual de retransmisión, una VPN te permite conectarte a un servidor en tu país de origen y seguir el partido con normalidad. Es una solución sencilla para ver a tu equipo desde cualquier parte del mundo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Osasuna recibe al Espanyol en el Estadio El Sadar de Pamplona en un partido de Primera División que llega en un momento delicado para ambos equipos. Con la temporada entrando en su tramo final, los tres puntos tienen un peso real para dos clubes que miran más hacia abajo que hacia arriba en la clasificación.

Los navarros atraviesan un bache preocupante. Han perdido cuatro de sus últimos cinco encuentros ligueros, incluyendo derrotas ante el Atlético de Madrid, el Barcelona y el Athletic Club. El único triunfo en ese período llegó frente al Sevilla, y la solidez defensiva que ha caracterizado al equipo de Jagoba Arrasate en otras temporadas parece haber desaparecido.

El Espanyol llega a Pamplona con sus propios problemas. Los de Barcelona han encadenado una racha irregular que incluye derrotas ante el Real Madrid y el Sevilla, aunque su victoria más reciente, un 2-0 ante el Athletic Club el pasado 13 de mayo, les da algo de impulso antes de este desplazamiento.

Ambos equipos se encuentran separados por apenas un punto en la tabla, con el Osasuna en el puesto 13 y el Espanyol en el 14. No hay margen para la relajación: una derrota podría acercar peligrosamente a cualquiera de los dos a la zona de descenso en las jornadas finales.

El duelo entre dos conjuntos que se conocen bien promete ser disputado y sin concesiones. Ninguno puede permitirse un tropiezo en casa, y el Espanyol querrá demostrar que su victoria ante el Athletic no fue un resultado aislado.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el Osasuna vs Espanyol, incluyendo el canal de televisión, la retransmisión en directo y la hora de inicio del partido.

Noticias del equipo y escuadras

El Osasuna afronta este partido con dos bajas por lesión: R. Moro y V. Munoz están descartados. No hay ningún jugador sancionado en el equipo local. El once proyectado de Arrasate es el siguiente: A. Fernández; F. Boyomo, J. Galán, V. Rosier, A. Catena; L. Torró, M. Gómez, I. Benito; Rubén García, J. Moncayola; A. Budimir.

El Espanyol llega a Pamplona con dos jugadores en la enfermería: C. Ngonge y J. Puado siguen sin estar disponibles por lesión, una situación que ya arrastraban en sus últimos compromisos ligueros. Sin sanciones que afecten al equipo visitante, el once previsto es: M. Dmitrovic; L. Cabrera, C. Riedel, O. El Hilali, C. Romero; P. Lozano, R. Sánchez, A. Roca, U. González de Zárate; R. Fernández, E. Expósito. Se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del partido.

Forma

El Osasuna llega al partido con una racha muy negativa: una victoria, ningún empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros de Primera División. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-2 ante el Atlético de Madrid el 12 de mayo, y antes de eso cayeron 3-2 en casa frente al Levante y 1-2 ante el Barcelona. El único triunfo en ese período llegó contra el Sevilla, con un 2-1. En total, los navarros han marcado ocho goles y encajado siete en esos cinco partidos, una estadística que refleja un equipo que genera pero que también concede demasiado.

El Espanyol presenta un balance algo mejor, aunque igualmente irregular: una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un 2-0 ante el Athletic Club el 13 de mayo, que rompió una mala racha que incluía derrotas ante el Sevilla (2-1) y el Real Madrid (0-2), además de un empate sin goles frente al Levante. El conjunto barcelonés ha marcado tres goles y encajado cinco en ese período, lo que muestra una línea defensiva que todavía no encuentra la estabilidad necesaria.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre estos dos equipos se disputó el 31 de agosto de 2025, con el Espanyol ganando 1-0 como local. Antes de eso, fue el Osasuna quien se impuso en El Sadar por 2-0 en mayo de 2025. Echando la vista atrás a los últimos cinco enfrentamientos en Primera División, el Osasuna tiene una ligera ventaja en el cómputo global, con dos victorias frente a una del Espanyol y dos empates. Los precedentes recientes apuntan a un duelo equilibrado, donde cualquier pequeño detalle puede inclinar la balanza.

Clasificación

En la clasificación actual de Primera División, el Osasuna ocupa el decimotercer puesto y el Espanyol el decimocuarto, con apenas un punto de diferencia entre ambos. La proximidad en la tabla convierte este partido en algo más que un simple trámite para los dos equipos.