Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Segunda Division - Segunda División Estadio La Rosaleda

Cómo ver Málaga vs Racing Santander en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Málaga vs Racing Santander se podrá seguir en directo a través de Movistar+ y DAZN. A continuación se detallan las opciones de emisión disponibles para ver el partido en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Estadio La Rosaleda acoge un encuentro de Segunda División con mucho en juego para ambos conjuntos. Málaga recibe a Racing Santander en un duelo que enfrenta al cuarto clasificado contra el líder de la categoría.

El equipo local llega con impulso tras encadenar tres victorias consecutivas en el campeonato. Juan Funes ha conseguido estabilizar al Málaga en la zona alta de la tabla, y la afición del conjunto malagueño espera que el factor campo marque la diferencia.

Racing Santander, por su parte, llega a La Rosaleda como el equipo más en forma de la división. José López dirige a un conjunto que ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y que tiene el ascenso en el punto de mira.

La visita de los cántabros al sur de España tiene un peso especial. Liderar la Segunda División a estas alturas de la temporada no es casualidad, y el Racing ha demostrado solidez tanto en casa como a domicilio.

Para el Málaga, ganar este partido sería un mensaje claro de que el equipo tiene capacidad para competir con los mejores. Perder terreno frente al líder directo podría complicar sus aspiraciones de ascenso directo.

A continuación encontrarás toda la información sobre dónde ver el partido en directo, el horario de inicio y el canal de televisión que emitirá el encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

En el bando local, Juan Funes tiene el mando técnico del Málaga. No se dispone de información confirmada sobre bajas por lesión ni sanciones en el equipo malagueño de cara a este partido, por lo que se irán añadiendo novedades conforme se acerque el pitido inicial.

En el lado visitante, José López dirige al Racing Santander sin que haya datos disponibles sobre posibles ausencias en la plantilla cántabra. Del mismo modo, se actualizará la información sobre el estado de la plantilla a medida que el club facilite noticias oficiales antes del encuentro.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

El Málaga llega al partido con tres victorias seguidas en Segunda División, una racha que ha consolidado su posición en la zona de ascenso. Los malagueños ganaron su último partido al AD Ceuta FC por 1-4, y antes de eso se impusieron al Gijón por 2-1. En sus cinco últimos encuentros, el equipo de Juan Funes ha sumado tres victorias y dos derrotas, con una diferencia de goles de 12 marcados y 13 encajados, lo que refleja un equipo con capacidad goleadora pero también con cierta vulnerabilidad defensiva.

Racing Santander llega en un estado de forma sobresaliente. Los cántabros han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, con su única mancha siendo un empate sin goles ante el AD Ceuta FC. Su última salida terminó con una victoria por 4-1 frente al Real Valladolid, y antes de eso se impusieron al SD Huesca por 4-2. En total, el Racing ha anotado 12 goles y encajado tan solo 6 en ese tramo, lo que habla de un equipo que combina contundencia ofensiva con mayor consistencia defensiva que su rival de este domingo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 5 de octubre de 2025 en Segunda División, con el Racing Santander imponiéndose en casa por 3-0. Antes de ese resultado, los cántabros también ganaron el duelo anterior por 2-1, también en El Sardinero. Si se amplía la mirada a los últimos cinco encuentros entre ambos, el Racing acumula tres victorias por ninguna del Málaga, con dos empates completando el historial. Los malagueños no han conseguido ganar al Racing en ninguno de sus últimos cinco cruces.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, el Racing Santander ocupa el primer puesto, mientras que el Málaga se sitúa en cuarta posición. El encuentro enfrenta directamente al líder con uno de sus perseguidores más cercanos.