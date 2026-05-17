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Primera División - Primera División Estadio Ciudad de Valencia

Cómo ver Levante vs Mallorca en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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A continuación encontrarás las opciones de canal de televisión y emisión en directo disponibles para ver Levante vs Mallorca. El partido se puede seguir en España a través de Movistar+.

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Levante recibe al Mallorca en el Estadio Ciudad de Valencia en un partido de Primera División que tiene mucho en juego para ambos equipos en el tramo final de la temporada. Los dos conjuntos llegan a este encuentro separados por apenas una posición en la tabla, con la permanencia como telón de fondo.

El Levante llega como local después de una semana agitada. Los granotas encadenaron dos victorias seguidas ante Sevilla y Osasuna antes de sufrir una dolorosa derrota por 5-1 en Villarreal, pero respondieron con un triunfo importante a domicilio ante el Celta Vigo el pasado 12 de mayo, resultado que les mantiene con opciones reales de salvar la categoría.

El equipo valenciano ocupa el puesto 19 de la tabla, en zona de descenso, y necesita puntuar en casa para no depender de los rivales directos. Su capacidad para reaccionar tras los golpes ha sido una constante esta temporada, aunque la consistencia sigue siendo su principal asignatura pendiente.

El Mallorca, por su parte, llega en una situación igualmente comprometida. Los bermellones se sitúan en el puesto 18, un escalón por encima del Levante, y saben que un tropiezo podría complicar enormemente su situación. El equipo de Javier Aguirre perdió 3-1 ante el Getafe el 13 de mayo, resultado que frenó una racha que incluía un empate ante Villarreal y una victoria a domicilio en Girona.

Aguirre ha construido un bloque difícil de batir, especialmente fuera de casa, pero los últimos resultados han generado cierta inquietud en el vestuario visitante. La solidez defensiva que ha caracterizado al Mallorca en los mejores momentos de la temporada tendrá que aparecer en un campo donde el ambiente promete ser intenso.

Dos equipos mirando hacia abajo, separados por un punto en la clasificación y con la necesidad de ganar como única consigna válida. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

El Levante llega con varias bajas en su plantilla. C. Álvarez, A. Primo y U. Elgezabal están en la enfermería y no podrán participar. No hay sancionados para el equipo local. El once proyectado del Levante es: M. Ryan; J. Toljan, A. De La Fuente, D. Pampin, M. Moreno; P. Martínez, K. Tunde, V. García, J. Olasagasti; K. Arriaga, C. Espí.

El Mallorca viaja a Valencia con su propia lista de bajas. A. Raillo, M. Kumbulla, L. Bergström y J. Kalumba están lesionados y no estarán disponibles. Además, O. Mascarell cumple sanción y tampoco podrá jugar. El once proyectado del Mallorca es: L. Román; L. Orejuela, D. López, M. Valjent, P. Maffeo; Z. Luvumbo, S. Darder, J. Virgili, M. Morlanes; A. Sánchez, V. Muriqi. Se añadirán novedades si las hubiera antes del inicio del partido.

Forma

El Levante llega con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos de Primera División. Su resultado más reciente fue una victoria a domicilio ante el Celta Vigo el 12 de mayo por 2-3, que siguió a un triunfo en casa frente al Osasuna por 3-2 el 8 de mayo. En ese mismo tramo, los granotas cayeron por 5-1 ante el Villarreal, aunque antes habían sumado un empate sin goles ante el Espanyol y una victoria por 2-0 sobre el Sevilla. El equipo ha marcado ocho goles y encajado diez en esas cinco jornadas.

El Mallorca acumula un empate, una victoria y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros ligueros. Su partido más reciente fue una derrota por 3-1 ante el Getafe el 13 de mayo. Antes de eso, los bermellones empataron 1-1 con el Villarreal, ganaron 0-1 en Girona el 1 de mayo y cayeron 2-1 ante el Alavés. Un empate 1-1 ante el Valencia completa la secuencia. El Mallorca ha marcado cinco goles y encajado siete en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre estos dos equipos tuvo lugar el 26 de octubre de 2025 en Primera División, cuando el Mallorca recibió al Levante en casa y el partido terminó 1-1. Antes de ese empate, el Levante ganó 2-0 como local al Mallorca en enero de 2022, mientras que el Mallorca se impuso 1-0 en casa en octubre de 2021. De los últimos cinco enfrentamientos registrados entre ambos, el Mallorca suma dos victorias por una del Levante, con dos empates en la secuencia.

Clasificación

En la clasificación actual de Primera División, el Levante ocupa el puesto 19 y el Mallorca el 18.