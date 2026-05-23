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Cómo ver Getafe vs Osasuna en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Getafe vs Osasuna se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación encontrarás las opciones de canal de televisión y streaming disponibles para seguir el partido en vivo.

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Getafe recibe a Osasuna en el Coliseum en un duelo de Primera División que cierra una temporada irregular para ambos conjuntos. Pepe Bordalás busca despedir la campaña con una victoria en casa que consolide la séptima posición del equipo azulón.

El Getafe llega a este partido con sensaciones encontradas. La derrota ante el Elche el pasado 17 de mayo fue un tropiezo inesperado que interrumpió una racha que incluía un sólido 3-1 sobre el Mallorca. Los de Bordalás han mostrado solidez defensiva en algunos tramos de la temporada, pero la falta de consistencia les ha impedido apuntar más arriba en la tabla.

Osasuna, por su parte, atraviesa uno de los peores momentos de su temporada. El equipo de Alessio Lisci ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos de liga, con derrotas ante Espanyol, Atlético de Madrid, Levante y Barcelona encadenadas en pocas semanas. Su única victoria en ese tramo llegó frente al Sevilla a finales de abril.

La visita a Madrid no llega en el mejor momento para los navarros. Con la decimosexta plaza en la clasificación, Osasuna necesita puntos para alejarse de la zona de peligro, aunque el margen con los puestos de descenso sigue siendo su principal argumento de tranquilidad relativa.

En el apartado de bajas, el Getafe no podrá contar con Djene ni con Martin Satriano por sanción, mientras que Juanmi sigue en la enfermería. Osasuna llega también con ausencias: Iker Muñoz cumple sanción y Víctor Muñoz está lesionado.

Un partido sin grandes títulos en juego, pero con el orgullo y el cierre de temporada como motivación real para los dos equipos. A continuación, toda la información sobre cómo ver el Getafe vs Osasuna en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Bordalás tiene las bajas de Djene y Martin Satriano, ambos ausentes por sanción, mientras que Juanmi continúa en el dique seco por lesión. El once probable del técnico alicantino parte de David Soria en portería, con una defensa formada por Juan Iglesias, Domingos Duarte, Zaid Abner Romero y Allan Nyom. En el centro del campo, Abdelkabir Abqar, Mauro Arambarri, Damián Cáceres y Luis Milla conforman el bloque, con Borja Mayoral y Mario Martín en ataque.

Osasuna llega con sus propias limitaciones. Iker Muñoz no estará disponible por sanción y Víctor Muñoz se queda fuera por lesión. Alessio Lisci apunta a un once con Sergio Herrera bajo palos, una línea defensiva de Alejandro Catena, Valentín Rosier, Flavien Boyomo y Abel Bretones, y un centro del campo con Aimar Oroz, Jon Moncayola, Rubén García y Lucas Torro. Iker Benito y Ante Budimir formarán la dupla ofensiva.

Forma

El Getafe acumula un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de Primera División. El triunfo más reciente llegó ante el Mallorca con un contundente 3-1 el 13 de mayo, pero ese resultado quedó ensombrecido por la posterior derrota ante el Elche por 1-0, el último partido disputado. En ese mismo tramo, los azulones cayeron ante el Rayo Vallecano y el Barcelona, ambos por 0-2, y rescataron un empate sin goles frente al Real Oviedo.

Osasuna presenta un registro todavía más preocupante: cuatro derrotas en los últimos cinco encuentros y una sola victoria. Los navarros cayeron ante Espanyol por 2-1 el 17 de mayo, y antes habían perdido frente al Atlético de Madrid, el Levante y el Barcelona en ese mismo periodo. Su único triunfo fue el 2-1 ante el Sevilla a finales de abril. El equipo ha marcado siete goles y encajado nueve en esos cinco partidos, una estadística que refleja la fragilidad defensiva que ha lastrado su segunda parte de temporada.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre estos dos clubes es ajustado y sin un dominador claro. El último enfrentamiento directo, disputado en octubre de 2025, lo ganó Osasuna en casa por 2-1. Antes de eso, en marzo de 2025, fue el Getafe quien se impuso en Pamplona por 1-2. Si se amplía la mirada a los últimos cinco duelos, el balance es prácticamente igualado: Getafe y Osasuna se han repartido las victorias con resultados como el 3-2 con el que los azulones ganaron en el Coliseum en septiembre de 2023 o el empate a uno de octubre de 2024. Una rivalidad sin favorito histórico claro que añade incertidumbre a este cierre de temporada.

Clasificación

En la tabla de Primera División, el Getafe ocupa la séptima posición, un reflejo de una campaña sólida aunque sin opciones de competición europea. Osasuna se sitúa en el decimosexto puesto, lo que convierte cada punto en un argumento de tranquilidad ante el descenso en el tramo final del campeonato.