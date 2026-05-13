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Cómo ver Getafe vs Mallorca en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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A continuación encontrarás las opciones de canal de TV y retransmisión en directo disponibles para seguir el Getafe vs Mallorca. El partido se puede ver a través de DAZN y Movistar+, las dos plataformas que ofrecen la cobertura de la Primera División en España.

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Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Getafe recibe al Mallorca en el Coliseum en un partido de Primera División que, a estas alturas de la temporada, tiene lecturas muy distintas para cada uno de los dos conjuntos.

El equipo azulón llega al encuentro instalado en la séptima posición de la tabla, una plaza cómoda que le aleja del peligro pero que tampoco le garantiza nada especialmente atractivo en el tramo final del campeonato. Su racha reciente no ha sido la mejor: tres derrotas en los últimos cinco partidos, incluyendo caídas ante Rayo Vallecano y Barcelona, han frenado el impulso de un equipo que en abril había mostrado buenas sensaciones.

El Mallorca, por su parte, llega en el puesto 15 de la clasificación y con la tranquilidad de quien ya tiene la permanencia prácticamente asegurada. Los de la isla han demostrado en los últimos meses que son capaces de sacar puntos ante cualquier rival, y su última jornada, un empate 1-1 ante el Villarreal, confirma que el equipo mantiene el nivel competitivo.

La visita al Coliseum no es un escenario sencillo para el Mallorca, aunque los registros recientes entre ambos equipos revelan un conjunto visitante que ha sabido ganar fuera de casa en esta misma eliminatoria. La dinámica de los últimos enfrentamientos directos añade un punto de interés a un duelo que, sobre el papel, no debería decidir nada trascendental.

Getafe necesita recuperar sensaciones ante su público y cerrar la temporada con dignidad. El Mallorca, sin presión en la tabla, puede permitirse jugar con cierta libertad, lo que en ocasiones resulta el escenario más peligroso para el equipo local.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el Getafe vs Mallorca en directo, incluyendo el canal de televisión, las opciones de retransmisión y la hora de inicio del partido.

Noticias del equipo y escuadras

Getafe afronta este partido con una sola baja por lesión: Juanmi no estará disponible. El equipo no registra ningún sancionado. El once proyectado es: D. Soria; A. Abqar, D. Duarte, Z. Romero, J. Iglesias; Davinchi, L. Milla, M. Arambarri; Djene, M. Satriano, M. Martin.

El Mallorca llega con las ausencias de M. Morey y J. Mojica por lesión, sin ningún jugador sancionado. El once proyectado es: L. Roman; M. Valjent, O. Mascarell, Toni Lato, A. Sanchez; S. Darder, P. Torre, M. Morlanes; Samu, Z. Luvumbo, V. Muriqi. Se añadirán actualizaciones si se producen novedades antes del partido.

Forma

Getafe acumula un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de Primera División. Su resultado más reciente fue un empate sin goles ante el Real Oviedo el 10 de mayo, que llegó tras una derrota 0-2 frente al Rayo Vallecano. Antes de esa racha negativa, el equipo azulón ganó al Real Sociedad 0-1 a domicilio en abril. En total, Getafe marcó un gol y encajó cuatro en este periodo de cinco encuentros.

El Mallorca llega con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos ligueros. El partido más reciente fue un empate 1-1 ante el Villarreal el 10 de mayo. Su mejor resultado en la racha fue la victoria 0-1 en Girona el 1 de mayo, mientras que la única derrota llegó ante el Alavés por 2-1. El equipo visitante ha marcado cinco goles y ha encajado cuatro en estos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 9 de noviembre de 2025 en Primera División, con el Mallorca ganando en casa por 1-0. Antes de ese resultado, el Getafe se había impuesto 1-2 en Son Moix en mayo de 2025. Revisando los últimos cinco duelos directos, el Mallorca acumula dos victorias por una del Getafe, con un empate también registrado, y los visitantes han demostrado ser un rival incómodo para el equipo local en esta serie.

Clasificación

En la tabla actual de Primera División, el Getafe ocupa la séptima posición, mientras que el Mallorca se sitúa en el puesto 15.