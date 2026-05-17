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Premier League - Premier League Hill Dickinson Stadium

Cómo ver Everton vs Sunderland en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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A continuación encontrarás las opciones de canal de TV y live stream disponibles para seguir el Everton vs Sunderland en directo. El partido puede verse a través de Movistar+ y DAZN, las dos plataformas con derechos para emitir la Premier League en España.

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El Everton recibe al Sunderland en el Hill Dickinson Stadium de Liverpool en un partido de Premier League que cierra la jornada 37 de la temporada 2025/26. Dos equipos de la mitad de la tabla se miden en un duelo que, aunque no tiene implicaciones directas en los puestos de descenso o de Europa, mantiene el interés competitivo propio de las últimas semanas del campeonato.

El Everton llega a este encuentro en una racha irregular. David Moyes ha visto a su equipo sumar tres empates y dos derrotas en sus últimas cinco jornadas, aunque el punto arrancado al Manchester City en el Etihad —con un dramático 3-3— dejó constancia de la capacidad del conjunto toffee para competir ante cualquier rival.

Sin embargo, la solidez defensiva no ha acompañado al Everton últimamente. Las derrotas ante West Ham y Liverpool en abril pusieron en evidencia ciertas fragilidades, y Moyes necesitará una respuesta más consistente en casa para cerrar la temporada con buenas sensaciones.

El Sunderland, por su parte, llega a Liverpool después de una semana discreta. Los Black Cats no han ganado en sus últimas cuatro jornadas, con dos empates consecutivos ante Manchester United y Wolverhampton que siguieron a una goleada de escándalo: el 5-0 encajado ante el Nottingham Forest en abril fue el resultado más contundente de su reciente trayectoria.

El regreso del Sunderland a la Premier League en 2025 ha estado marcado por altibajos propios de un equipo que todavía se asienta en la élite. Su victoria ante el Tottenham en abril demostró que tienen recursos para sorprender, pero la regularidad sigue siendo su asignatura pendiente.

Con el Everton en décima posición y el Sunderland en duodécima, el partido no moverá demasiado la clasificación, pero sí ofrece a ambos conjuntos la oportunidad de terminar la temporada con dignidad ante su afición y sus seguidores. A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

El Everton presenta tres bajas por lesión de cara a este partido: I. Gueye, J. Grealish y J. Branthwaite no estarán disponibles. No hay ningún jugador sancionado en el equipo local. El once proyectado de Moyes es el siguiente: J. Pickford; M. Keane, V. Mykolenko, J. O'Brien, J. Tarkowski; K. Dewsbury-Hall, M. Roehl, J. Garner; T. Iroegbunam, I. Ndiaye; Beto.

El Sunderland llega con dos bajas por lesión, Bertrand Traoré y R. Mundle, y además tendrá que prescindir de D. Ballard, que cumple sanción. El once proyectado de los Black Cats es: R. Roefs; O. Alderete, Reinildo, L. Geertruida, N. Mukiele; N. Sadiki, G. Xhaka, C. Talbi, T. Hume; E. Le Fee; B. Brobbey. Se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del inicio del partido.

Forma

El Everton acumula un registro de cero victorias, tres empates y dos derrotas en sus últimas cinco jornadas de Premier League. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 ante el Crystal Palace el 10 de mayo, que siguió al llamativo 3-3 en el Etihad ante el Manchester City el 4 de mayo. En ese tramo también cayeron ante West Ham (1-2) y Liverpool (2-1), además de empatar 2-2 en Brentford. Los toffees han marcado diez goles y encajado diez en esos cinco partidos, lo que refleja un equipo con producción ofensiva pero con problemas para mantener la portería a cero.

El Sunderland registra una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimas cinco jornadas. Su partido más reciente fue el empate sin goles ante el Manchester United el 9 de mayo, resultado que siguió a otro empate 1-1 ante el Wolverhampton. Antes de esa racha sin victorias, los Black Cats encajaron una derrota por 0-5 ante el Nottingham Forest y perdieron 4-3 ante el Aston Villa, aunque también sumaron un triunfo 1-0 ante el Tottenham el 12 de abril. En total, el Sunderland ha anotado seis goles y ha recibido ocho en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 10 de enero de 2026 en una Copa, con el resultado de 1-1 en el Hill Dickinson Stadium. Antes de ese partido, los dos clubes se habían medido en la Premier League el 3 de noviembre de 2025, con el Sunderland como local y el mismo resultado de empate, 1-1. Revisando los cinco últimos encuentros registrados entre ellos, el Everton se impuso en dos ocasiones —3-0 en la Carabao Cup de 2017 y 2-0 en la Premier League de febrero de 2017— mientras que el Sunderland no ha ganado ninguno de esos cinco duelos; los dos empates completan el balance.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, el Everton ocupa la décima posición y el Sunderland se sitúa en el duodécimo puesto.