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Primera División - Primera División Estadio Martinez Valero

Cómo ver Elche vs Getafe en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El Elche recibe al Getafe en el Estadio Martínez Valero en un partido de Primera División que llega en un momento delicado para el conjunto ilicitano. Con la permanencia todavía sin asegurar, los franjiverdes necesitan sumar puntos ante su público.

El Elche llega a este encuentro en un momento de irregularidad. La derrota ante el Real Betis el pasado 12 de mayo, que sirvió para que los verdiblancos certificaran su clasificación para la Champions League, fue un golpe duro para un equipo que había sorprendido al mundo del fútbol con una victoria por 3-2 en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid apenas semanas antes.

Esa victoria ante el Atlético resume bien la naturaleza del Elche esta temporada: capaz de los mejores resultados, pero también de los peores. El empate ante el Alavés y la posterior derrota frente al Celta de Vigo en mayo muestran una plantilla que no ha encontrado la consistencia necesaria para alejarse de los puestos de peligro.

El Getafe, por su parte, llega desde una posición mucho más cómoda en la tabla. El conjunto azulón ocupa la séptima plaza y viene de golear al Mallorca por 3-1 en su último compromiso, lo que confirma que el equipo madrileño termina la temporada con buen ritmo competitivo.

Los de Getafe han demostrado solvencia defensiva a lo largo del curso, aunque su forma reciente ha sido desigual. El empate sin goles ante el Real Oviedo y las derrotas ante el Rayo Vallecano y el Barcelona en el tramo final de la liga dibujan a un equipo que ya tiene la cabeza en el verano, aunque sigue siendo un rival incómodo para cualquiera.

El defensa del Elche David Affengruber ha sido uno de los jugadores más destacados de la temporada en LaLiga, hasta el punto de haber atraído el interés de varios clubes europeos de primer nivel. Su presencia en el once ilicitano será fundamental para contener un ataque visitante con recursos.

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Noticias del equipo y escuadras

El Elche afronta este partido con Y. Santiago en la enfermería, mientras que L. Petrot, A. Febas y E. Sarabia son bajas por sanción. El once proyectado para los franjiverdes es: M. Dituro; B. Sangare, D. Affengruber, A. Pedrosa, M. Aguado; H. Fort, G. Villar, G. Valera; M. Neto, A. Silva, G. Diangana.

El Getafe llega con Juanmi y Kiko en la lista de lesionados, sin ningún jugador sancionado. El once probable del conjunto azulón es: D. Soria; J. Iglesias, D. Duarte, Z. Romero, A. Nyom; Djene, M. Arambarri, D. Caceres; L. Milla, M. Satriano, M. Martin. Se añadirán actualizaciones conforme se acerque el inicio del partido si fuera necesario.

Forma

El Elche llega a este partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros de Primera División. La derrota más reciente fue ante el Real Betis el 12 de mayo por 2-1, resultado que permitió a los sevillanos certificar su plaza en la Champions League. Antes de eso, el equipo ilicitano empató 1-1 con el Alavés y cayó 3-1 ante el Celta de Vigo. Sin embargo, el Elche también sumó victorias importantes en este tramo: un 1-2 en el campo del Real Oviedo y el ya mencionado 3-2 ante el Atlético de Madrid en abril, que fue el resultado más llamativo de su reciente trayectoria.

El Getafe presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un contundente 3-1 ante el Mallorca el 13 de mayo. El empate sin goles ante el Real Oviedo y las derrotas frente al Rayo Vallecano (0-2) y el Barcelona (0-2) forman parte de este tramo, aunque la victoria a domicilio ante la Real Sociedad por 0-1 también figura en la serie. El conjunto azulón ha marcado cuatro goles y encajado cuatro en estos cinco compromisos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos en competición oficial tuvo lugar el 28 de noviembre de 2025 en Primera División, con el Getafe como local y victoria por 1-0. Antes de ese partido, los equipos se midieron en un amistoso de pretemporada en julio de 2025, donde el Elche se impuso por 2-1. En el balance de los últimos cinco encuentros registrados entre ambos, que incluyen partidos de liga y amistosos, el Getafe acumula dos victorias frente a las dos del Elche, con un empate también en la serie.

Clasificación

En la tabla actual de Primera División, el Elche ocupa la decimoséptima posición, lo que lo mantiene en zona de riesgo con la temporada llegando a su fin. El Getafe, por su parte, se sitúa séptimo, una clasificación que refleja una campaña sólida para el conjunto madrileño.