Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Primera División - Primera División Estadio Martinez Valero

Cómo ver Elche vs Alavés en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Es posible que recibamos una comisión si te registras a través de uno de nuestros enlaces.

A continuación encontrarás los canales de televisión y las opciones de transmisión en vivo disponibles para seguir el partido. El encuentro podrás verlo a través de DAZN o Movistar+, las dos plataformas que ofrecen cobertura del partido en España.

Si te encuentras viajando fuera de España y quieres acceder a tu servicio habitual de streaming, es posible que encuentres restricciones geográficas. Una red privada virtual (VPN) te permite enmascarar tu ubicación y conectarte desde un servidor en España para seguir el partido sin interrupciones.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Elche recibe al Alavés en el Estadio Martínez Valero en un partido de Primera División con implicaciones directas en la tabla baja. Dos equipos que necesitan puntos se miden en un duelo que puede condicionar el tramo final de la temporada.

El conjunto ilicitano llega a este choque con sensaciones encontradas. Tras encadenar tres victorias consecutivas en liga, incluyendo un notable triunfo por 3-2 ante el Atlético de Madrid, el Elche cayó en la última jornada ante el Celta de Vigo por 3-1. Pese a ese tropiezo, el equipo ha demostrado carácter y capacidad para competir contra rivales de mayor entidad.

El Alavés, por su parte, atraviesa un momento delicado. Los de Vitoria se presentan en Elche después de perder 4-2 ante el Athletic Club, un resultado que agrava su situación en la clasificación. El equipo vasco ha alternado victorias con derrotas en las últimas semanas sin encontrar la regularidad necesaria.

La posición en la tabla añade presión a ambos bandos. El Elche ocupa el puesto 14 y busca alejarse de los puestos de descenso, mientras que el Alavés es 18º y está inmerso de lleno en la pelea por la permanencia. Para los visitantes, sumar en el Martínez Valero no es una opción, es una necesidad.

El historial reciente entre ambos equipos no invita al optimismo visitante. El Alavés ganó el último enfrentamiento entre estos clubes, pero los precedentes anteriores muestran un guion impredecible que hace de este partido un encuentro abierto.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el Elche vs Alavés en televisión y en transmisión en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

El Elche presenta dos bajas por lesión: A. Boayar y R. Mir no estarán disponibles para este encuentro. No hay ningún jugador sancionado en el equipo local. El once proyectado apunta a M. Dituro en portería, con una línea defensiva formada por J. Donald, T. Morente, D. Affengruber, P. Bigas y A. Pedrosa, y una zona de mediocampo y ataque compuesta por G. Villar, M. Aguado, A. Febas, A. Silva y A. Rodriguez.

El Alavés no registra ningún lesionado de cara a este desplazamiento, aunque C. Alena no podrá participar al estar sancionado. El once previsto sitúa a A. Sivera bajo palos, con J. Otto, A. Rebbach, V. Parada, A. Perez y N. Tenaglia en defensa, y P. Ibanez, A. Blanco, Denis Suárez, I. Diabate y A. Martinez completando el equipo.

Forma

El Elche acumula un registro de 3 victorias, 0 empates y 2 derrotas en sus últimos cinco partidos de Primera División. El resultado más reciente fue una derrota por 3-1 ante el Celta de Vigo el 3 de mayo, que frenó una racha positiva del equipo ilicitano. Antes de ese tropiezo, el Elche había encadenado tres victorias seguidas: 1-2 en campo del Real Oviedo, el ya citado 3-2 ante el Atlético de Madrid y un 1-0 frente al Valencia. El equipo ha marcado 7 goles y ha encajado 6 en estos cinco encuentros.

El Alavés presenta un balance de 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas en el mismo período. Su última salida acabó con una derrota por 4-2 ante el Athletic Club el 2 de mayo. La única victoria del tramo llegó frente al Mallorca por 2-1 el 25 de abril. Los empates ante la Real Sociedad (3-3) y el Osasuna (2-2) completan un registro irregular. El conjunto vitoriano ha anotado 10 goles y ha recibido 12 en estos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 5 de octubre de 2025 en Primera División, con el Alavés como local y victoria por 3-1. En los cinco últimos duelos registrados entre estos clubes, el Alavés suma tres victorias frente a dos del Elche, con un total de 8 goles a favor del conjunto vitoriano y 5 para el ilicitano. Los antecedentes muestran que el equipo local ha llevado la iniciativa en la mayoría de los cruces, aunque el Elche ha sabido imponerse en campo contrario en más de una ocasión.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, el Elche ocupa la decimocuarta posición, mientras que el Alavés se encuentra en el puesto 18.