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Premier League - Premier League The American Express Community Stadium

Cómo ver Brighton vs Wolverhampton en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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A continuación encontrarás las opciones de canal de TV y live stream disponibles para ver el Brighton vs Wolverhampton en directo. Si te encuentras fuera de tu país habitual, es posible que tu servicio de streaming no esté disponible por restricciones geográficas. En ese caso, una Red Privada Virtual (VPN) te permite conectarte a un servidor en tu país de origen y acceder a tu emisora habitual desde cualquier lugar del mundo.

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Brighton recibe a Wolverhampton Wanderers en el American Express Community Stadium en un partido de Premier League con implicaciones muy distintas para cada equipo. Los Seagulls pelean por un puesto en Europa, mientras que los Wolves afrontan los últimos compases de una temporada que ya ha terminado en descenso.

Fabian Hürzeler ha consolidado su posición en el banquillo del Brighton después de renovar su contrato recientemente, y su equipo llega al partido con el impulso de haber ganado tres de sus últimos cinco encuentros en la liga. La victoria por 3-0 ante el Chelsea fue la más llamativa de ese tramo, aunque la derrota ante el Newcastle la jornada pasada frenó momentáneamente su racha.

El Brighton afronta este partido con varias bajas importantes. Las ausencias de Solly March, Mats Wieffer y Adam Webster, entre otros, condicionan las opciones de Hürzeler, aunque el técnico alemán ha demostrado capacidad para encontrar soluciones a lo largo de la temporada.

Los Wolves, ya descendidos a la Championship, llegan a Brighton sin ganar ninguno de sus últimos cinco partidos. Su temporada ha sido un calvario colectivo, pero hay un nombre que ha brillado por encima del resto: Mateus Mane. El joven de 18 años ha generado el interés de varios clubes de primer nivel, incluidos Manchester City, Manchester United y Liverpool, y este partido podría ser uno de sus últimos en la máxima categoría antes de que se decida su futuro.

Los Wolves también cargan con bajas en la portería, ya que José Sá no está disponible, lo que obliga a Daniel Bentley a ocupar el puesto bajo los palos. La solidez defensiva ha sido uno de los grandes problemas del equipo a lo largo del curso.

Para los aficionados que quieran seguir el partido en directo, a continuación encontrarás toda la información sobre el canal de TV, el live stream y el horario de inicio del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

El Brighton llega al partido con una lista de bajas considerable. Daniel Gomez, James Milner, Solly March, Mats Wieffer, Adam Webster y Strahinja Tzimas están todos descartados por lesión. No hay ningún jugador sancionado. El once proyectado de Hürzeler es: Verbruggen; Ayari, van Hecke, Boscagli, Kadioglu; Baleba, Gross; Minteh, Hinshelwood, Mitoma; Welbeck.

Los Wolves también acuden con varias ausencias. José Sá, Enrique Gonzalez, Ladislav Krejci y Sam Johnstone están fuera por lesión. No hay suspendidos. El once proyectado es: Bentley; T. Gomes, Mosquera, S. Bueno, Armstrong; H. Bueno, Andre, Pedro Lima; M. Mane, J. Gomes; Arokodare. Se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del partido.

Forma

El Brighton acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos de Premier League. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-1 ante el Newcastle el 2 de mayo. Antes de ese tropiezo, los Seagulls habían firmado una racha notable: victoria por 3-0 ante el Chelsea, empate a 2 ante el Tottenham, triunfo por 2-0 ante el Burnley y victoria por 2-1 ante el Liverpool. En total, han marcado ocho goles y encajado siete en ese período.

Los Wolves no han ganado ninguno de sus últimos cinco encuentros, con un balance de un empate y cuatro derrotas. El resultado más reciente fue un empate a 1 ante el Sunderland el 2 de mayo. Antes de eso, el equipo encadenó tres derrotas consecutivas: 0-1 ante el Tottenham, 0-3 ante el Leeds y 0-4 ante el West Ham. Su único punto en ese tramo llegó con el empate a 2 ante el Brentford en marzo. Los Wolves han marcado tres goles y encajado nueve en sus últimos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 5 de octubre de 2025 en Molineux, con resultado de empate a 1 en la Premier League. En los cinco últimos enfrentamientos, el Brighton ha ganado dos veces, el Wolverhampton una, y se han producido dos empates. Entre esos encuentros destaca la victoria del Brighton por 2-0 en Molineux en mayo de 2025, así como un empate a 2 en el Amex en octubre de 2024.

Clasificación

En la tabla de la Premier League, el Brighton ocupa la octava posición, mientras que el Wolverhampton se encuentra en el último lugar, el vigésimo.