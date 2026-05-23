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Cómo ver Bayern Múnich vs VfB Stuttgart en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

La final de la DFB-Pokal entre Bayern Múnich y VfB Stuttgart se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación encontrarás los canales disponibles y los enlaces para acceder a la transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Olympiastadion de Berlín acoge la final de la DFB-Pokal entre Bayern Múnich y VfB Stuttgart, un duelo que enfrenta al campeón de la Bundesliga con uno de los equipos más sólidos de Alemania en lo que va de temporada.

Vincent Kompany lleva a su equipo a la final con la Bundesliga ya en el bolsillo, buscando el doblete doméstico en su primera campaña como entrenador del conjunto bávaro. Kane, Musiala y Olise forman una delantera que ha marcado el ritmo ofensivo del fútbol alemán durante meses.

Enfrente, Sebastian Hoeness prepara a un Stuttgart que llega con hambre de título y con algo más que fútbol en juego. El presidente del club, Alexander Wehrle, no ha ocultado sus ganas de revancha tras el fichaje de Rouven Kasper por parte del Bayern, declarando públicamente que el club se cobrará esa deuda algún día.

El portero Alexander Nübel, cedido por el propio Bayern, protagoniza uno de los subtratos más llamativos de esta final. El guardameta no continuará en Stuttgart la próxima temporada y tampoco regresará al Allianz Arena, lo que convierte este partido en una despedida con mucho peso personal para el cancerbero alemán.

El Bayern llega con algunas bajas de peso, pero con la plantilla suficiente para afrontar el partido con garantías. Stuttgart, por su parte, ha demostrado durante la temporada que es capaz de competir contra los mejores, como quedó reflejado en su victoria ante el Bayer Leverkusen hace apenas dos semanas.

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Noticias del equipo y escuadras

Vincent Kompany no podrá contar con Alphonso Davies, Serge Gnabry, David Santos ni Manuel Neuer, confirmada la baja del veterano portero para la final. Jonas Urbig ocupará la portería, con una defensa formada por Tah, Stanisic, Laimer y Upamecano. En el centro del campo y en ataque, Pavlovic, Kimmich, Olise, Musiala y Luis Díaz acompañarán a Harry Kane en el once proyectado por el técnico belga.

Sebastian Hoeness no tiene bajas ni sancionados confirmados en su plantilla para la final. Nübel defenderá la portería del Stuttgart, con Chabot, Mittelstädt, Hendriks y Stiller como bloque defensivo. El ataque contará con Undav, Leweling, Fuehrich, El Khannouss y Demirovic para intentar sorprender a los bávaros.

Forma

El Bayern llega a la final con un balance de tres victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Los bávaros cerraron la Bundesliga con una contundente victoria por 5-1 ante el Colonia y ganaron también en Wolfsburgo. Sin embargo, la eliminación ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones, tras caer 5-4 en el partido de ida, dejó un sabor agridulce en la recta final de la temporada. En total, el equipo de Kompany ha marcado catorce goles y encajado once en ese periodo, lo que refleja un equipo con mucho potencial ofensivo pero con cierta fragilidad defensiva.

El Stuttgart llega con una racha de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El triunfo más destacado fue el 3-1 ante el Bayer Leverkusen, vigente campeón de la Bundesliga, lo que demuestra la capacidad del equipo para ganar partidos de máximo nivel. El equipo de Hoeness empató 2-2 ante el Eintracht Frankfurt en la última jornada y también superó al Friburgo en la ronda anterior de la propia DFB-Pokal. Stuttgart ha anotado diez goles y encajado ocho en ese tramo, con una imagen de equipo competitivo aunque sin la regularidad defensiva que exige una final.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 19 de abril de 2026 en la Bundesliga, con victoria del Bayern por 4-2 en el Allianz Arena. El historial reciente de los últimos cinco enfrentamientos habla con claridad a favor de los bávaros, que han ganado cuatro de esos duelos, incluyendo un 5-0 en Stuttgart en diciembre de 2025 y un 3-1 en la misma ciudad en febrero de ese año. La única victoria del Stuttgart en ese periodo fue la Supercopa de agosto de 2025, donde los suabos ganaron 2-1 en casa, lo que demuestra que el conjunto de Hoeness es capaz de sorprender al Bayern cuando las condiciones son favorables.