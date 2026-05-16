Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Segunda Division - Segunda División UD Almeria Stadium

Cómo ver Almería vs Las Palmas en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El Almería vs Las Palmas podrá seguirse en directo a través de Movistar+ y DAZN, las dos plataformas que tienen los derechos de emisión de la Segunda División en España. A continuación encontrarás los canales de TV y las opciones de live stream disponibles para este partido.

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Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Almería recibe a Las Palmas en el estadio de UD Almería en un partido de Segunda División que tiene mucho en juego para ambos conjuntos. Los dos equipos llegan a esta jornada ocupando posiciones en la zona noble de la tabla, lo que convierte este duelo en un enfrentamiento con implicaciones directas en la pelea por el ascenso.

El conjunto almeriense atraviesa un momento de confianza tras encadenar tres victorias en sus últimas cuatro jornadas. El equipo ha mostrado solidez ofensiva y capacidad para remontar, lo que le ha permitido asentarse entre los mejores de la categoría.

Las Palmas, por su parte, llega en un estado de forma irregular. Los canarios han alternado buenos resultados con tropiezos inesperados, y el golpe recibido en la última jornada ante el FC Andorra complica su dinámica antes de visitar Almería.

El partido enfrenta a dos equipos con ambiciones claras de ascenso, y cualquier resultado tendrá consecuencias en la clasificación. El Almería buscará aprovechar la condición de local para ampliar distancias, mientras que Las Palmas necesita recuperar sensaciones fuera de casa.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión que lo emite y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

De momento no hay información oficial disponible sobre bajas, lesionados o sanciones en el Almería para este partido. El cuerpo técnico no ha confirmado tampoco un once inicial previsto, por lo que se actualizará esta sección con los datos disponibles conforme se acerque el partido.

En el caso de Las Palmas, la situación es similar: ni lesiones ni sanciones han sido confirmadas de manera oficial, y el equipo visitante tampoco ha adelantado su alineación probable. Se añadirá más información a medida que esté disponible antes del encuentro.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

El Almería llega al partido con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros de liga. Su resultado más reciente fue un empate a cero ante el Burgos, aunque antes de ese tropiezo encadenó tres victorias consecutivas, incluyendo un notable 4-2 ante el Mirandés y una victoria a domicilio ante el Granada por 2-4. En ese tramo de cinco partidos el equipo anotó diez goles, aunque también encajó nueve, lo que refleja un conjunto con mucha pegada pero con cierta fragilidad defensiva.

Las Palmas presenta un registro de tres victorias y dos derrotas en sus últimas cinco jornadas. La derrota más reciente fue contundente: un 5-1 ante el FC Andorra que corta una racha positiva de tres triunfos seguidos. En ese período de buen juego destacó la victoria ante el Real Valladolid por 2-1 y el triunfo ante el Leganés por 2-0 sin encajar gol. En total, los canarios marcaron seis goles y encajaron nueve en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó en septiembre de 2025 en Segunda División, con Las Palmas como local y Almería llevándose los tres puntos con un 0-1. En los cinco últimos enfrentamientos registrados, el Almería acumula tres victorias, un empate y una derrota, con los grancanarios sin haber ganado en sus últimas dos citas ante el conjunto andaluz. El único empate en ese período se produjo en enero de 2022 en un partido también de Segunda División que terminó 1-1.

Clasificación

En la clasificación actual de Segunda División, el Almería ocupa la tercera posición, mientras que Las Palmas se sitúa en el quinto puesto. Ambos equipos están dentro de la zona de ascenso directo y playoff, lo que da a este partido una relevancia especial en la recta final de la temporada.