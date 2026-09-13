Lionel Messi se acerca a una cifra mágica con el Inter Miami

Lionel Messi marcó para Inter Miami en la madrugada del sábado al domingo. Parecía que iba a ser el gol de la victoria, pero Nashville tenía otros planes. El líder de la Conferencia Este de la MLS empató en el tiempo de descuento: 2-2.

Inter Miami solo había ganado uno de sus últimos seis partidos antes del duelo estelar contra Nashville. Como consecuencia, Messi y compañía se quedaron bastante rezagados en la pelea por el liderato.

El equipo local ya iba por detrás en el marcador a los cuatro minutos, pero puso las cosas en su sitio, incluido un gol de Messi. La estrella argentina marcó con un disparo desde el borde del área. Fue el tanto número 99 en 114 partidos con Inter Miami.

Inter Miami parecía que por fin iba a volver a ganar. Por eso fue un gran jarro de agua fría cuando Sam Surridge empujó el 2-2 en el tiempo añadido. Así, Nashville se mantiene nueve puntos por encima del perseguidor de Florida, con nueve jornadas todavía por disputarse.

Messi lidera la tabla de goleadores de la MLS de 2026 con diecinueve tantos. Además, es la tercera temporada consecutiva en la que el mediapunta de 39 años alcanza al menos diez goles en suelo estadounidense.