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Lionel MessiGetty Images
Rian Rosendaal

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Lionel Messi, el gran héroe de este Mundial: «¿Le molestaría esto a Cristiano Ronaldo?»

Argentina vs Austria
Argentina
Austria
World Cup
L. Messi
C. Ronaldo

Kenneth Pérez elogió la actuación de Lionel Messi, autor de dos goles ante Austria (2-0) que, con cinco tantos, lo consolidan como máximo goleador del Mundial. Gracias a la estrella de 39 años, Argentina avanza a la fase eliminatoria.

«Los ha marcado todos para Argentina. Es increíble. La segunda parte no fue buena para ninguno de los dos equipos. ¿Dónde va a acabar esto?», se pregunta Theo Janssen en el estudio de la NOS.

“Con solidez se llega lejos”, afirma Pérez, impresionado por el campeón. “Cuando tienes a un artista así, capaz de decidir de la nada. Messi no hizo un partido espectacular, pero marcó dos goles y pudo completar su segundo hat-trick”.

«Pero este es el mejor futbolista que he visto jamás en un campo. Y no durante uno, dos o tres años, sino quince», afirma el analista danés, que lleva años disfrutando de sus goles y jugadas.

Con tono cínico, añade: «¿Crees que a Ronaldo le molestará esto?». Y concluye: «Mañana tendrá que volver a hacerlo».

World Cup
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Jordania
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Janssen coincide: «Por lo que hemos visto, sin duda. No puedo opinar sobre Maradona, Pelé y Cruyff, pero para mí es, de lejos, el mejor».

«Ronaldo se acercó a Messi unos años gracias a sus goles, pero si hablamos de fútbol, técnica, controles, aceleraciones, goles, pases y asistencias, nadie supera a Messi», concluye Janssen. 

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