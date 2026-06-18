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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Lineker, tras que Kane igualara su récord mundial: «Sigo superándolo»

H. Kane
G. Lineker
Inglaterra
World Cup
Inglaterra vs Croacia
Croacia
Inglaterra
Croacia
EE. UU.

Un doble en una noche de locos...

En una noche inolvidable, el capitán inglés Harry Kane guió a los «Tres Leones» a una victoria 4-2 sobre Croacia en el debut mundialista. 

Su actuación le valió elogios de Gary Lineker, quien lo situó en lo más alto de la historia ofensiva inglesa.

El exmáximo goleador inglés, Gary Lineker, elogió a Kane tras su doblete en la victoria por 4-2 sobre Croacia en la primera jornada.

Con estos dos goles, Kane llegó a 10 tantos en fases finales del Mundial, igualando la marca de Lineker.

En declaraciones a ESPN, Lineker bromeó: «Me alegra que Kane haya igualado mi marca, pero sigo superándolo alfabéticamente, y eso es lo que realmente importa».

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Y añadió: «Harry Kane es el mejor delantero que han dado los campos ingleses a lo largo de su historia. Hoy tengo esa convicción firmemente arraigada. Su completitud como jugador y su capacidad para marcar la diferencia de múltiples formas es lo que le hace excepcional en comparación con quienes le precedieron».

Gracias a esta victoria, Inglaterra lidera el Grupo 12 con 3 puntos, por delante de Ghana, segunda por diferencia de goles.

Inglaterra jugará ante Ghana el martes y cerrará la fase contra Panamá el 27 de junio.

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