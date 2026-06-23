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Lil abre la puerta al Real Madrid y fija el precio de Bouadi

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¿Se llevará el Real Madrid el fichaje?

El joven marroquí Ayub Bouadi, de 18 años, brilla en el Lille y con la selección en el Mundial 2026, y ya despierta la lucha de los grandes clubes europeos.

Según el periodista alemán Patrick Berger, en Sky Sport, el Lille está dispuesto a dejarlo marchar por ofertas desde 70 millones de euros, cifra que refleja su valor tras el Mundial.

El Real Madrid lidera la puja; sus ojeadores, encabezados por Johnny Calafat, siguieron su partido contra Brasil y lo ven como un talento excepcional.

Por su parte, Arsenal, que ya conversa con el jugador, planea negociar tras el torneo. También le siguen PSG, Liverpool, Chelsea y Bayern.

Su contrato, vigente hasta 2029, da al Lille un gran poder de negociación. El presidente Olivier Litong ya fijó el mínimo en 70 millones.

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Todo apunta a que el próximo verano vivirá una batalla por fichar a la joven promesa marroquí, en una operación que podría batir récords de traspasos de jóvenes africanos y cambiar el equilibrio de poder en Europa.

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