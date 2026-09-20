Leyenda del Al-Hilal: no se puede comparar a este jugador con Riyad Mahrez

Nasser Al-Shamrani, exestrella del Al-Hilal y de la selección de Arabia Saudí, realizó unas declaraciones llamativas tras la derrota del Al-Ahli ante el Sundowns, en las que criticó al portugués Francisco Trincão, extremo del Al-Ahli, por las ocasiones que desperdició durante el encuentro, al tiempo que subrayó lo difícil que resulta compararlo con el argelino Riyad Mahrez.

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Las críticas de Al-Shamrani llegaron después de la derrota del Al-Ahli ante el Sundowns por 2-1, en un duelo en el que el equipo desaprovechó varias ocasiones, especialmente durante los periodos en los que buscaba volver al partido e igualar el marcador.

Al-Shamrani declaró en el programa "Doreena Ghair": "Sinceramente, Trincão desperdició muchas ocasiones fáciles, y no sé cómo lo hizo, porque estos partidos necesitan a un jugador decisivo", señalando la importancia de que los jugadores ofensivos tengan la capacidad de aprovechar las ocasiones en los grandes duelos.

La exestrella del Al-Hilal añadió: "No puedo culparlo en gran medida, pero no se le puede comparar con Riyad Mahrez de ninguna manera", en alusión a la diferencia que aprecia entre el extremo portugués y el argelino, especialmente en cuanto a la definición y a la influencia en los partidos importantes.

Las declaraciones de Al-Shamrani llegan en un momento en el que Trincão afronta una presión creciente con el Al-Ahli, sobre todo después de que el nombre del jugador quedara vinculado, desde su llegada al equipo, a la misión de compensar la marcha de Mahrez, quien dejó una gran huella en el Al-Ahli durante el pasado periodo y fue una de las estrellas más destacadas del equipo en sus logros continentales.

La derrota ante el Sundowns reaviva el debate sobre la capacidad de Trincão de aportar la influencia que se espera de él en los grandes partidos, ante la necesidad del Al-Ahli de un jugador capaz de convertir las ocasiones en goles y marcar la diferencia cuando son los pequeños detalles los que deciden los duelos.