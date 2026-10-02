El polaco Robert Lewandowski se puso en la piel de su excompañero en el Barcelona, Lamine Yamal, después de celebrar de una manera similar al jugador español, durante una noche histórica que vio su nuevo hat-trick con la selección de su país ante Rumanía.

Lewandowski guió a la selección de Polonia hacia una gran victoria sobre Rumanía por 6-0, en el marco de la Liga de Naciones de la UEFA, después de marcar tres goles en los minutos 24, 47 y 86, para confirmar su presencia goleadora con el combinado polaco.

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Con este hat-trick, Lewandowski llegó a los 92 goles con la selección de Polonia, alcanzando el séptimo triplete de su carrera internacional y situándose en solitario en el sexto puesto de la lista de goleadores de selecciones de todo el mundo, superando a varias de las mayores estrellas del juego a lo largo de la historia.

El delantero polaco pasa ahora a perseguir al belga Romelu Lukaku, quinto en la lista con 94 goles, ya que la diferencia entre ambos es de solo dos goles, lo que abre la puerta a que Lewandowski siga avanzando en la lista de goleadores históricos de las selecciones.

Lewandowski no se conformó con escribir un nuevo capítulo en su historia goleadora, sino que eligió una llamativa forma de celebrar el hat-trick, después de dirigirse hacia el banderín de córner y poner su mano sobre él, en una imagen similar a la famosa celebración de Lamine Yamal, en un guiño a su excompañero en el Barcelona.









Así, Lewandowski combinó el brillo goleador con el toque especial en la celebración, saliendo de la noche de la victoria sobre Rumanía con tres nuevos goles, una cifra histórica con Polonia y una celebración que trajo a la memoria el gesto de Lamine Yamal con el que la estrella española acostumbra a aparecer tras marcar sus goles.