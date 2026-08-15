El australiano Ange Postecoglou, director técnico del Al Nassr, recibió un golpe temprano durante el duelo ante el Al Fateh, después de verse obligado a realizar el primer cambio del partido debido a la lesión de uno de los jugadores del "conjunto mundialista".

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El Al Nassr se enfrenta a su rival, el Al Fateh, la noche de este sábado, en el marco de la primera jornada de la Roshn Saudi League, en la primera aparición oficial del equipo bajo la dirección de Postecoglou en la competición.

El minuto 17 fue testigo de la salida de Saad Al Nasser, lateral izquierdo del Al Nassr, del terreno de juego, después de sufrir una lesión tras una disputa de balón con uno de los jugadores del Al Fateh, lo que dejó al cuerpo técnico obligado a intervenir de forma temprana.

Postecoglou decidió dar entrada al lateral Salem Al Najdi en lugar de Al Nasser, en un intento por mantener el equilibrio del equipo y continuar el partido sin que se viera afectado el plan con el que comenzó el encuentro.

La lesión de Saad Al Nasser sigue siendo objeto de seguimiento durante los próximos minutos, a la espera de conocer su gravedad, especialmente porque el Al Nassr ha comenzado su andadura en la Roshn Saudi League con grandes ambiciones, y Postecoglou espera evitar la ausencia de alguno de sus elementos durante el próximo periodo.